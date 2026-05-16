Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) belediye başkanı seçildikten sonra AKP'ye geçiş yapan Köprülü Belde Belediye Başkanı Mustafa Yıldırımcı, aldığı yeni lüks makam aracıyla tepki çekti. Piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtilen lüks SUV araç, beldede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Yeni alınan Volkswagen Tayron marka araç, belediye binasının önüne çekilerek sergilendi. Son resmi verilere göre; 1.992 ile 2.102 nüfusa sahip beldenin belediye başkanı Mustafa Yıldırımcı, makam aracının önünde belediye personeli ve bazı vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından lüks araç seçimi eleştiri oklarının hedefi oldu.
"Beldemize yakışır bir araç aldık"
Tepkiler ve eleştiriler üzerine yazılı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Yıldırımcı, aracın bütçeye yük olmadan alındığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"İhtiyaca binaen kendi öz kaynaklarımızla beldemize yakışır bir makam aracı aldık. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah, beldemize hayırlı olsun."