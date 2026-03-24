Hayfa Üniversitesi arkeologları, antik Hippos (Sussita) kenti yakınlarında yürüttükleri kazı çalışmalarında, üzerinde alaycı bir mesaj bulunan 2.000 yıllık nadir bir sapan mermisi keşfetti. Yaklaşık 3,3 santimetre uzunluğunda ve 45 gram ağırlığında olan kurşun merminin, dönemin savunucuları tarafından istilacı düşman birliğine fırlatıldığı düşünülüyor.

Antik Yunan askeri teknolojisinin bir parçası olan bu kurşun objeler, dönemin şartlarında modern bir mermi işlevi görüyordu. Uzmanlar, profesyonel sapan kullanıcılarının bu metal parçalarını saatte 160 kilometre (100 mph) hıza ulaştırabildiğini ve yaklaşık 1.000 metrelik bir menzile fırlatabildiğini belirtiyor. Bu hız ve ağırlık, merminin çarptığı hedefte ağır yaralanmalara veya ölüme sebebiyet vermesi için yeterli bir güç oluşturuyordu.

ARKEOLOJİ LİTERATÜRÜNDE BİR İLK

Buluntuyu benzersiz kılan unsur, üzerinde yer alan Antik Yunanca ΜΑOΟΥ (Mathou) yazıtı. Araştırma ekibi, bu kelimenin "öğrenmek" anlamına gelen mathaíno fiilinin emir kipi olduğunu ve doğrudan karşı tarafa hitaben "Dersini al" ya da "Öğren de gel" şeklinde tercüme edilebileceğini ifade etti.

Proje sorumlusu arkeolog Michael Eisenberg, Helenistik döneme ait çok sayıda sapan mermisi bulunmasına rağmen, dünya üzerinde üzerinde "Ders al" yazan ilk örneğin bu olduğunu vurguladı. Eisenberg, bu yazıtın antik dönemdeki şehir savunucularının düşmana karşı sergilediği "alaycı ve mizahi" tutumun somut bir kanıtı olduğunu belirtti.

STRATEJİK BİR NOKTADA BULUNDU

Metal dedektörü yardımıyla, antik bir yolun geçtiği Sussita Deresi yatağındaki Güney Nekropolü'nde bulunan merminin, şehre tırmanmaya çalışan saldırganlara karşı kullanıldığı tahmin ediliyor.

Palestine Exploration Quarterly dergisinde yayımlanan rapora göre: Merminin, Hippos’un dahil olduğu MÖ 2. yüzyıldaki Helenistik savaşlardan birine ait olduğu düşünülüyor. Bölge, MÖ 199 civarında gerçekleşen Paneion Muharebesi ile Seleukosların kontrolüne geçmeden önce Ptolemaios hanedanı yönetimindeydi.

Bu parça, Hippos antik kentinde şimdiye kadar bulunan 69 sapan mermisinden oluşan koleksiyona dahil edilen en dikkat çekici eser olarak kayıtlara geçti.