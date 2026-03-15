Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izniyle başlayan çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden arkeolog Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer’in bilimsel danışmanlığında yürütüldüğü belirtildi.

Üzerindeki Yunanca mermer levhaya göre Diagoras ve eşi Aristomakha’ya ait olan mezar alanının güvenliğini sağlamak amacıyla anıtın etrafına koruma şeridi çekilecek, fotokapan ve kamera sistemleri kurulacak. Ziyaretçi konforunu artırmak için yürüyüş güzergahı ve basamakların ekleneceği alanda, bilgilendirme tabelaları ve gece aydınlatması da yapılacak.

Marmaris Ticaret Odası’nın desteklediği tarihi projenin fotoğrafları oda tarafından paylaşıldı.