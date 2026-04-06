Olay, saat 11.30 sıralarında Karasoku Mahallesi Çarşı Yolu Sokak’ta meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir evin önünde bekleyen 2 kişinin yanına giderek tabancayla ateş edip kaçtı. Saldırıya uğrayan kişilerden biri ise şüpheliye elindeki bardağı fırlattı. Olayda yaralanan olmazken, mermilerden biri, bir evin duvarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, evin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede esnaflık yapan H.Y., “Ben uzaktan gördüğüm kadarıyla şapkalı bir çocuk onlar da orada dineliyordu. 3 el mi, 4 el mi ateş açtı, kaçtı gitti. Uzaktaydım ben çalışıyordum” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.