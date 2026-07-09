Şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte Alaçatı'da tatil yaparken görüntülendi. Yaklaşık üç yıldır devam eden ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çift hakkında evlilik sorusu da gündeme geldi.

''O İŞLERE HAZAL BAKIYOR''

Oğuzhan Koç, kendisine yöneltilen "Daha önce evlilikle ilgili sorulara 'O işlere Hazal Hanım bakıyor' demiştiniz, bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtladı.

''SONBAHARDA BAKACAĞIZ İNŞALLAH''

Ünlü şarkıcı, tatilde olduklarını belirterek, "Şu an tatildeyiz, tatili bitireyim ondan sonra... Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah" ifadelerini kullandı.