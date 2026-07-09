Şarkıcı İrem Derici, Çeşme'de verdiği konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Melih Künükçü ile 2 yıldır devam eden ilişkisi hakkında konuşan Derici, evlilik planlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

''YIL BİTMEDEN BİR NİKAH OLUR''

Şubat ayında Melih Kunukcu ile nişanlanan İrem Derici, konser sonrası müstakbel eşinin yanına gideceğini söyledi. Ünlü şarkıcı, evlilik tarihiyle ilgili sorulara da yanıt verdi.

Derici, "Belki yıl bitmeden bir nikâh olur. Düğün düşünmüyoruz" diyerek evlilik planlarını anlattı.

DÜĞÜN PARASINI ALBÜME HARCADI

Düğün için harcayacağı bütçeyi yeni albüm çalışmalarına ayıracağını belirten İrem Derici, müzik kariyerine yatırım yapmayı tercih ettiğini ifade etti.

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan İrem Derici ve Melih Kunukcu, şubat ayında nişanlanarak ilişkilerini evlilik yolunda ilerletme kararı almıştı.