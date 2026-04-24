Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı. Gül, öğrencilerin, Türkiye’nin yakın tarihinde çok önemli bir iz bırakan mekanları görmesinin önemli olduğunu belirtti. Bilal Erdoğan ise “İnsanlar gidip, müzeleri ziyaret edip, yakın tarihte nelerin yaşandığını hâlâ fark etmiş değiller” dedi. Turlar, 30 Haziran’a kadar sürecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.