1708 yılında İngiliz donanmasının saldırısı sonrası batan gemi, altın, gümüş ve zümrütlerle dolu devasa hazinesiyle tarihe geçti. Bugünkü değeri yaklaşık 20 milyar doları bulan bu yük, San José’yi dünyanın en değerli batığı haline getirdi.

Yıllar boyunca dokunulmadan korunan batıkta, son dönemde ileri teknoloji su altı robotları devreye alındı. Araştırmacılar bu robotlarla deniz tabanını detaylı şekilde tarayarak bronz toplar, altın ve gümüş sikkeler ile porselen parçalar gibi birçok önemli kalıntıyı tespit etti.

Daha da dikkat çekici olan ise bazı eserlerin artık yüzeye çıkarılmaya başlanması. Bilimsel bir proje kapsamında yapılan ilk çalışmalarda bir top, birkaç sikke ve porselen bir kap denizden çıkarıldı. Yetkililer bu sürecin bir 'hazine avı' değil, tamamen arkeolojik araştırma olduğunu özellikle vurguluyor.

Yaklaşık 600 metre derinlikte bulunan batık, bugüne kadar büyük ölçüde korunmuş durumda. Bu da hem tarihi verilerin bozulmadan incelenmesini sağlıyor hem de geminin gerçek kimliğinin doğrulanmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre bu keşif, sadece büyük bir hazineyi değil, aynı zamanda 18. yüzyıl deniz ticareti ve savaşlarına dair önemli bilgileri de ortaya çıkaracak. Ancak batığın sahipliği hâlâ tartışmalı; Kolombiya, İspanya ve bazı özel şirketler arasında süren hukuki mücadele devam ediyor.

Yüzyıllardır gizemini koruyan San José, şimdi teknoloji sayesinde yavaş yavaş sırlarını açığa çıkarıyor. Ancak görünen o ki, bu dev hazinenin tamamına ulaşmak için daha uzun yıllar sürecek bilimsel çalışmalar gerekecek.