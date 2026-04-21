İngiltere, sigarayla mücadelede dünyada örnek gösterilecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Parlamento, “Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı” üzerinde uzlaşmaya vararak, dumansız bir nesil oluşturmayı hedefleyen kapsamlı reformun önünü açtı.

Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası’nın ortak onayından geçen düzenleme, kraliyet onayının ardından yürürlüğe girecek. Yeni yasaya göre, 1 Ocak 2009’dan sonra doğan bireyler hayatları boyunca yasal olarak sigara ve tütün ürünleri satın alamayacak. Böylece mevcut genç kuşak için kalıcı bir yasak uygulanmış olacak.

SİGARA KULLANIM ALANLARI DA DARALTILIYOR

Düzenleme yalnızca satış yasağıyla sınırlı kalmıyor. Sağlık Bakanlığı, tütün ve nikotin ürünlerinin ambalaj tasarımından içerdiği aromalara kadar geniş bir alanda düzenleme yapma yetkisine sahip olacak. Bu kapsamda, özellikle gençleri hedef aldığı düşünülen ürünlerin cazibesinin azaltılması amaçlanıyor.

Kamusal alanlarda sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar da genişletiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte çocukların bulunduğu araçlarda, oyun alanlarında, okul çevrelerinde ve hastane girişlerinde hem klasik hem de elektronik sigara kullanımı yasaklanacak. Buna karşılık bar bahçeleri, plajlar ve özel mülkler yasağın dışında bırakıldı.

HEDEF, TAMAMEN DUMANSIZ BİR TOPLUM

Sağlık Bakanı Baroness Merron, düzenlemeyi “bir nesildeki en büyük halk sağlığı müdahalesi” olarak nitelendirerek, yasanın hayat kurtaracağını vurguladı. Merron, hedeflerinin tamamen dumansız bir toplum oluşturmak olduğunu belirtti.

Ancak yasa tasarısı parlamentoda tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhafazakar kanattan Lord Naseby, düzenlemenin özellikle perakende sektörü üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunarak, asıl çözümün gençleri bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.

‘TARİHİ BİR FIRSAT’

Sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ise yasayı güçlü şekilde destekliyor. Astım ve Akciğer Sağlığı UK temsilcileri, düzenlemenin halk sağlığı açısından tarihi bir fırsat sunduğunu belirtirken, mevcut sigara kullanıcılarının da bırakma süreçlerinde desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

İngiltere, uzun süredir yüksek vergiler ve kapalı alan yasaklarıyla tütün kullanımını azaltmaya çalışıyordu. Yeni yasa ile birlikte ülke, belirli bir kuşağa ömür boyu sigara yasağı getiren ilk ülkeler arasında yer alarak küresel ölçekte dikkat çeken bir modele imza atmış olacak.