Olay, 21 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan Çağrı G. ile Ziya Z.'nin sorguları yapıldı. Yapılan kontrollerde Çağrı G.’nin 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

2018’DEN BERİ CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ

Ziya Z.’nin ise 'Kasten öldürme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ziya Z.'nin ayrıca cinayetten 10 yıl cezaevinde kaldığı 2018 yılında açık cezaevine geçtiği sırada firar ettiği belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN 30 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÇIKTI

Ziya Z.’nin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silaha el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ziya Z.’nin poliste 10, Çağrı G.‘nin ise 20 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.