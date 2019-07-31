Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarih belli oldu! 12 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı’na atanacak 12 bin sözleşmeli personel KPSS puanı ile atanacak. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Sağlık Bakanlığı’na alınacak 12 bin sözleşmeli personelden 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerinden oluşacak.

TERCİH İŞLEMLERİ 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

KADRO DETAYLARI BELLİ OLDU

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

UNVAN BRANŞ ÖĞRENİM DÜZEYİ TOPLAM Biyolog 30 (Lisans) 30 Çocuk Gelişimcisi 32 (Lisans) 32 Dil ve Konuşma Terapisti 18 (Lisans) 18 Diyetisyen 160 (Lisans) 160 Ebe 1000 (Lisans) 1000 Fizyoterapist 400 (Lisans) 400 Hemşire 5000 (Lisans) – 1183 (Ortaöğretim) 6835 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 21 (Lisans) 21 Odyolog 82 (Lisans) 82 Perfüzyonist 40 (Lisans) 40 Psikolog 170 (Lisans) 170 Sağlık Fizikçisi 22 (Lisans) 22 Sosyal Çalışmacı 190 (Lisans) 190 Sağlık Teknikeri Adli Tıp 20 (Ön Lisans) 20 Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 109 (Ön Lisans) 109 Sağlık Teknikeri 74 Ameliyat 73 (Ön Lisans) 73 Sağlık Teknikeri Anestezi 192 (Ön Lisans) 192 Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 68 (Ön Lisans) 68 Sağlık Teknikeri Diş Protez 74 (Ön Lisans) 74 Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans) 85 Sağlık Teknikeri Eczane 95 (Ön Lisans) 95 Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 23 (Ön Lisans) 23 Sağlık Teknikeri Evde Bakım 82 (Ön Lisans) 82 Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans) 70 Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 807 (Ön Lisans) 807 Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 12 (Ön Lisans) 12 Sağlık Teknikeri Laboratuvar 181 (Ön Lisans) 181 Sağlık Teknikeri Odyometri 71 (Ön Lisans) 71 Sağlık Teknikeri Ortopedi 66 (Ön Lisans) 66 Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 33 (Ön Lisans) 33 Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25 (Ön Lisans) 25 Sağlık Teknikeri Röntgen 237 (Ön Lisans) 237 Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 264 (Ön Lisans) 264 Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans) 5 Sağlık Teknisyeni Anestezi 34 (Ortaöğretim) 34 Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim) 15 Sağlık Teknisyeni Diş Protez 12 (Ortaöğretim) 12 Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 193 (Ortaöğretim) 193 Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 32 (Ortaöğretim) 32 Sağlık Teknisyeni Röntgen 57 (Ortaöğretim) 57 Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 65 (Ortaöğretim) 65 TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim)

TOPLAMDA 29 BİN 689 SAĞLIK ÇALIŞANI İSTİHDAM EDİLECEK



Bakan Fahrettin Koca, yaptığı son dakika yazılı açıklamasında; hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceklerini daha önce açıkladıklarını hatırlatarak şöyle dedi: “İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.”