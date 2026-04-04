C-SPAN’ın “Washington Journal” programına katılan Irak Savaşı gazisi ve kıdemli asker hakları savunucusu Paul Rieckhoff, Trump yönetiminin Orta Doğu politikasını yerden yere vurdu.

Rieckhoff’a göre Amerika, tarihinin en büyük askeri ve ekonomik çıkmazına doğru dolu dizgin ilerliyor.

"HİÇBİR ENGEL VE KONTROL KALMADI"

Irak Savaşı ile bugünü kıyaslayan Rieckhoff, Trump’ın modern Amerikan tarihinde görülmemiş bir askeri serbestiye sahip olduğunu vurguladı.

Eski Başkan Bush döneminde bile en azından bir "gerekçe" sunulduğunu ve Kongre'de oylama yapıldığını hatırlatan gazi, bugünkü durumu şu sözlerle özetledi:

"Irak Savaşı'nı desteklememiş olabilirsiniz ama en azından bir prosedür vardı. Bugün ise önünde hiçbir 'hız tümseği' olmayan, 'ben yaptım oldu' diyen bir yönetim var. Dünyanın en güçlü ordusu, hiçbir denetim mekanizması olmadan bir maceraya sürükleniyor."

"İRAN SADECE BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Rieckhoff’un iddiaları sadece Orta Doğu ile de sınırlı değil. "Sonsuz Savaş" (Forever War) döngüsünün gizlice Latin Amerika’ya da yayıldığını öne süren gazi, operasyon sahasının genişlediğine dikkat çekti:

"Şu an tam bir çıkmazdayız. Küba'yı vurmaktan, Kolombiya'dan bahsediliyor. Hatta çoğunuzun haberi bile olmayan Ekvador ve Venezuela'da askeri adımlar atılıyor. Bu, Irak ve Afganistan’dan çok daha pahalı ve halkın en az desteklediği savaş olacak."

"GAZİLERİN FATURASI MASADA YOK!"

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump’ın Kongre’den istediği 1,5 trilyon dolarlık rekor bütçe talebine de ateş püsküren Rieckhoff, asıl maliyetin gizlendiğini savundu: