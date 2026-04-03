Darıca’ya bağlı Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde, önceki gün sabah saatlerinde Çetin Kaya, işe gitmek için kullandığı TIR’ın yanına geldi. Bu sırada, daha önceden TIR’ın silobas dorsesinin altına saklanan ve kask takarak kimliğini gizlemeye çalışan ağabeyi Sedat Kaya, bulunduğu yerden çıkarak tabancayla Çetin Kaya'ya ateş etti.

PUSU KURUP ÖLDÜRDÜ

Yaralanan Çetin Kaya, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Sedat Kaya'nın, bir süre sonra polis merkezine giderek, suç aleti tabanca ile teslim oldu ve cinayeti itiraf etti. Sedat Kaya, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çetin Kaya da dün toprağa verildi.

BABASINI ÖLDÜRMÜŞ, ANNESİNİ DE ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORMUŞ

Sedat Kaya’nın 1995 yılında, 16 yaşındayken eve geç gelmesine kızan babası, Cemal Kaya’yı (42) da sokak ortasında sırtından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cezaevinde yatan Sedat Kaya ile annesi ve kardeşinin bu olay nedeniyle iletişimi kestiği belirtildi.

Sedat Kaya’nın kendisiyle konuşmayan kardeşine ve annesine husumet duyduğu, Çetin Kaya’nın ardından annesini de öldürmeyi planladığı belirtildi. Öte yandan, Sedat Kaya’nın annesi ve kardeşine yönelik tehditlerde bulunduğu bildirildi.