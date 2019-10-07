Diz ve bacak ağrıları için hangi bölüme/doktora gidilir?szcu2

Diz ağrısı, hem kısa hem de uzun vadeli sorunların neden olabileceği bir durumdur. Bacak ağrısı ise çoğunlukla aşırı kullanım ya da yaralanmalar sonucunda oluşur. Peki, Diz ve bacak ağrıları için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

DİZ VE BACAK AĞRISI HAKKINDA

Diz ağrısı, her yaştan insanı etkileyen yaygın bir şikayettir. Diz ağrısı, yırtılmış bir bağ veya yırtık kıkırdak gibi bir yaralanmanın sonucu olabilir. Tıbbi durumlar (artrit, gut ve enfeksiyonlar dahil) diz ağrısına da neden olabilir.

Bacak ağrısının çoğu aşırı kullanım veya küçük yaralanmalardan kaynaklanır. Rahatsızlık genellikle kısa sürede kaybolur. Bununla birlikte, eklemler, kemikler, kaslar, bağlar, tendonlar veya diğer yumuşak dokularda yıpranma gibi daha ciddi bir tıbbi durum bacak ağrısına neden olabilir.

DİZ VE BACAK AĞRILARI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Dizde belirgin ödem, ciltte kızarıklık, ısı artışı ve hassasiyet, aşırı ağrı ve ateş durumlarında uzman bir doktora başvurmanız gereklidir. Diz ağrısı için öncelikle ortopedi ve travmatoloji bölümüne başvurulması gerektiği düşünülür ancak, ani gelişen travma veya yaralanma durumları dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne/doktoruna başvurmak daha doğrudur. Bacak ağrısında ise, bacak ağrısının nedenine göre başvurulacak bölümler değişiklik gösterir. Bacak ağrısı için, kalp damar cerrahına, nörolojiye, genel cerrahi ya da ortopedi uzmanına görünebilirsiniz.