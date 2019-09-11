Biri Ziya Hoca, diğeri Necati Hoca

Milli Eğitim, özel okul sahibi Prof.Dr. Ziya Selçuk'a, Sağlık Bakanlığı, hastane sahibi Fahrettin Koca'ya, Turizm, turizm şirketi sahibi Mehmet Nuri Ersoy'a emanet edilmişti. Bakan Ziya Selçuk, eğitim dünyası için büyük umut yaratmıştı. Ama, daha ilk günden, Selçuk'un mahkeme kararı olsa bile ilkokullarda andımızı okutmayacağını duyurmuştum. Evet, Danıştay kararına rağmen Selçuk, andımızı yeni öğretim yılında da okutmuyor. Sağlık Bakanı Koca, kurucusu olduğu üniversite için Ankara'da tarihi mekanları bilmem kaç yıllığına kiralıyor. Sırada, Sağlık Bakanlığı'nın başka binalarının da yine Koca'nın üniversitesine geçeceğini söyleyelim. Alanında en doğru adımların Ersoy tarafından atıldığı belirtiliyor.

“Eğitimde yıllardır acil çözüm bekleyen sorunları bir tarafa bırakan Milli Eğitim Bakanlığı, dini eğitimi yaygınlaştırmış; laik, bilimsel, kamusal, çağdaş eğitimden hızla uzaklaşılmıştır. Siyasi iktidarın, eğitim sistemimizi bir yandan gericileştirme, öte yandan da tam bir işletme mantığıyla ticarileştirme ve yerelleştirme çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ortaya koymuştur.” Bu yorumu da Eğitim İş Sendikası okulların açılışı nedeniyle yaptı. Selçuk dönemini böyle özetledi.

BELEDİYE DE BUNU YAPTI

Emekli eğitimci Necati Topaloğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde CHP'den aday olmak istedi. Ancak, genel merkezden vize alamadı. Buna en çok üzülen de CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal oldu. Topaloğlu'nun aday gösterilmesi için gittiğinde, bir genel başkan yardımcısının “Yine mi siz” sözü çok ağrına gitmişti. Sonuçta, Topaloğlu DSP'den aday oldu, CHP adayına 1.500 oy fark atıp Kemer Belediye Başkanı seçildi.

Belediyeyi, CHP'li başkandan 68 milyon lira borçla devraldı. Borcun 20 milyon lirasını ödedi, 5 ayda 4,5 milyon liralık yatırım yaptı. En fazla 300 kişinin çalıştırılması gereken belediyede biri mimar olmak üzere 869 personel bulunuyordu. En çok ihtiyacı olan mimar-mühendis sayısını hemen 6'ya çıkardı.

O ÇADIRLARA SON

Artık moda haline gelen “iftar çadırı” uygulamasını hemen kaldırdı. Yoksul aileleri belirledi, o ailelere ramazan kolileri yaptırıp dağıttı. Bu konuda bazı otel sahiplerinden de önemli destek gördü.

Topaloğlu, sohbet ettiğimiz Güriş'e ait MİRAGE Park Resort'ta, Genel Müdür Fikret Demirtürk'ün de ramazan kolileri konusunda önemli destek olduğunu anlattı. Bu otelden söz ederken, girişte büyük bir Atatürk tablosu görüyoruz. Denize açılan yola “Cumhuriyet Caddesi”, geniş bir dinlenme alanına “Atatürk Meydanı” tabelaları asılı. Güriş Yönetim Kurulu Onursal Başkanı 93 yaşındaki İdris Yamantürk, hayatını anlattığı kitaba da “Her Şeyimi Cumhuriyet'e Borçluyum” adını vermiş.

EĞİTİME TAM DESTEK

Başkanı Necati Topaloğlu, okulları tek tek dolaşıp öğretmenlere çikolata ikram etti, öğretim yılını kutladı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması için daveti şimdiden yaptı. Peki, diğer belediye başkanlarından farklı olarak DSP'li Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun neler yaptığına bakalım:

– İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm okulların tamirat ve tadilatları belediye tarafından yapıldı.

– FETÖ'den Milli Eğitim'e geçen ancak 5 yıldır kullanılmayan binanın tadilatını yapıp eğitime kazandırdı.

– İlçede ana okulundan 8. sınıfa kadar eğitim-öğretim gören yaklaşık 6 bin öğrenciye bir öğretim yılında kullanacağı etiketinden, defter kapaklarına kadar kırtasiye malzemeleri okulun açıldığı gün sıralarına konuldu. Kemerli öğrencilerin bir kuruş kırtasiye gideri olmadı.

– Lise öğrencileri için taşımalı eğitim uygulanmıyor. Başkan Topaloğlu, ilçe içindeki lise öğrencilerinin servis giderlerini belediye olarak üstlendi.

– Antalya-Kumluca karayolu üzerinde ikamet eden tüm öğrenciler belediye tarafından getirilip götürülüyor. Bazı semtler için taşıma ücretlerine destek olunuyor.

– Etüt merkezi açılıyor. Bu merkezde, lise son sınıf öğrencileri, üniversite sınavına hazırlanacak. Üniversite öğrencilerine burs verilecek.

ONU İSTİYORLAR

“Mola Evi” adını verdiği evlere çocuklar emanet edilecek, anneleri alış-verişlerini yaptıktan sonra çocuklarını buradan alacak. Galatasaray eski Başkanlarından Ünal Aysal'dan da huzur evi yaptırma sözü aldı. Belediyenin yakınında bulunan 10 dönümlük alanda yeniden park düzenlemesi yapılacak.

Kemerlilerin “Necati Hoca”, “Bizim Necati” dedikleri Necati Topaloğlu, “Eğitim varsa gelecek var” görüşünde. Hem CHP'den, hem de AKP'den “Bize geç” çağrıları oluyor. Cevabı ise “Benim yerim iyi. Başka partilere değil, hizmete bakıyorum” oluyor.

Okulların açıldığı hafta, eğitimci bir belediye başkanının eğitime nasıl katkı yapabileceğini gördük. Milli Eğitim Bakanı'ndan büyük beklentiye rağmen sadece laf kalabalığı var.