İnsan yaşamındaki toplumsal etkinliklerin başında törenler gelir. Doğumla sünnet törenlerinin, ölümle cenaze törenlerinin etkilerini unutmak güçtür. Bu başlangıç ve sonuca ilişkin olanlarının yanında nişan, düğün, açılış ve ulusal bayramlara ilişkin törenler yaşamımızın önemli olaylarıdır. Öğrenciler ve aileleriyle ilgili öğretim kurumları için de diploma törenleri önemli bir başarı kutlama ve yaşama uğurlama etkinliğidir.

Eğitim-öğretim koşullarına yönelik olumlu ve olumsuz eleştirilerin açıklandığı, özellikle ilgili kurumun sorumlu ve yöneticisinin kapsamlı konuşmasıyla değerlendirmelerin yapıldığı törenler ayrılışın hüznü kadar yeni bir yaşama adım atmanın özeni ve sevinciyle karışık bir duygu seline sahne olur.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 2019 yılında bitirenlerin diploma töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen APAYDIN'ın “İlkelerinin ışınında yürüdüğümüz ATATÜRK..” sözü büyük alkış aldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, 1928 yılından bu yana 91 yıl boyunca mezun verdiklerini belirterek fakültenin 94. yılını onurla aştıklarını, hukuk öğrenimini bitirmenin, hukukçu olmanın bayramını ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledikten sonra fakültenin değişik alanlarda üstdüzey görevliler yetiştirdiğini, çağın hukuksal sorunlarına çözüm üreten hukukçularıyla amaçlarından ödün vermediklerini, Adalet Bakanlığı ve yüksek yargı organlarıyla gerçekleştirdikleri işbirliği ile yargı etiği konusunda önemli adımlar attıklarını açıklamıştır. Dekan, sözlerini ATATÜRK' ün ve tanınmış dünya seçkinlerinin hukuk ve adalet konusundaki anlamlı sözleriyle tamamlamıştır.

Adalet güneşi, en büyük insanlık, güvenlik ve esenlik kaynağı olarak yaşamın hiç batmayan güneşidir. Hukuk, en etkin insanlık güvencesi, en güçlü yaptırım ve destek organıdır.

Bu arada kültür dünyamızı zenginleştiren yeni yayınları okurlarımıza duyurmayı görev biliyoruz. Önceki TBMM Başkan Yardımcılarından Uluç GÜRKAN'ın TEKİN Yayınları'ndan çıkan “Atatürk'ün İzinde Türkiye Dünyayı Değiştirecektir” adlı kitabı ile Prof. Dr. Levent KIRILMAZ'ın Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayını “Yaşama Sanatı” adlı kitabı okurlarıyla buluşmuştur. Prof. Dr. Halûk GÜNUĞUR'un “Avrupa Birliği Hukuku” adlı kitabının 4. baskısı da yayımlanmıştır.