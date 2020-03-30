30 Mart güncel altın fiyatları… Altın fiyatları ne durumda?

Corona virüsü ve yaşanan, ekonomik, siyasi gelişmeler nedenlerle zirveye çıkan altın fiyatları vatandaşların merak konusu oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336 lira dolaylarında seyrediyor. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 30 MART

Çeyrek altın: 521,42 Lira

Yarım altın: 1.041,44 Lira

Gram altın: 336,53 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2.142,00 Lira

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.