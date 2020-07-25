Altın fiyatları son durum: Gram altın kaç para oldu?

Yatırımlarını altın olarak korumak isteyen veya yakınlarının düğününde altın hediye almak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarının kaç para olduğunu araştırıyor. Altın fiyatları, anlık olarak değişim gösteriyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 418,40

Satış: 418,64

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 683,80

Satış: 691,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.362,30

Satış: 1.380,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.726,60

Satış: 2.750,10

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ALTIN FİYATLARI HAFTAYA DAMGA VURDU

Hem dünyada hem de Türkiye’de altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Uluslararası spot piyasada altının ons fiyatı 2011 sonrasında ilk kez 1900 dolar seviyesini aştı ve 1921 dolarlık rekor seviyeye yaklaştı. İç piyasada da altının gram fiyatı 419 TL oldu ve bir haftada yüzde 5’e yakın değer kazandı. Uzmanlar, corona virüsü vakalarındaki artış, jeopolitik belirsizlikler, dolardaki değer kaybı ve negatif reel faiz nedeniyle altındaki yükselişin sürebileceği görüşünde.