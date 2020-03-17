Gözlerinizdeki kızarıklık corona virüsü işareti olabilir

Yeni koronavirüs solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabiliyor ve hatta ilk bulgular gözde olabiliyor. Zira ilk şüpheli vakaları teşhis edip bildiren ve kendisi de enfekte olup hayatını kaybeden hekimin de göz doktoru olduğunu hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Virüs göze damlacık yolu ile bulaşarak gözde konjonktivite (kırmızı göz hastalığı) sebep olabilir” dedi ve gözdeki belirtiler ile korunma yollarını şöyle anlattı…

NASIL ANLAŞILIR?

Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni koronavirüs belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu şikayetlerle başvuran hastada ayırıcı tanıda akla koronavirürüsü getirmekte fayda var. Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa koronavirüs akla getirilmeli.

TEDAVİ NASIL OLMALI?

Özellikle riskli bölgelere seyahat öyküsü ve/veya bu bölgelerden gelen bireyler ile son 2-3 hafta içinde temas öyküsü olanlarda Covid-19'un mutlaka düşünülmesi gerekiyor. Bu hastalara temas esnasında göz doktoru göz/burun/ağzını kapatacak şekilde giyinerek korunmalı. Diğer viral patojenlerden korunmada kullanılan alkol bazlı dezenfektanlar ile her hasta teması öncesi ve sonrasında alet /makinelerin silinmesi ve oda içi önlem alınması oldukça önemli. Her hasta ile temasta mutlaka el yıkanmalı. Şüpheli ve olası vakaların mutlaka sistemik izlemeye alınması ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları gözetiminde takip edilmesi gerekiyor. Multidisipliner bir yaklaşım olmalı. Virüs tespiti pozitif olan vakalar izole edilip, minimum 14 gün takip edilmeli.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

Virüsten sadece gözleri korumak yetmiyor, çünkü burundan da girse gözde konjonktivite yol açabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar…

– El hijyenine dikkat edilmeli, eller mutlaka sık sık yıkanmalı.

– Özellikle sokaktan gelindiğinde hem el, hem yüz yıkanmalı. Ellerle gözler ovuşturulmamalı, el yıkamadan yüze-göze el değdirilmemeli.

– Öksüren, hapşıran insanlardan en az 1 metre uzak durulmalı.

– Özel gözlük takmanın önemi yok, virüs burundan da girse gözleri etkiliyor.