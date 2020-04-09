Yapacak bir şeyim yok yazıp çizmekten başka
Vedâ ettim dostlara, arkadaşlara, aşka.
İlişkiler bozuldu, kalmadı hiçbir tadı
Sevgi, saygı güvenin duyulur ancak adı.
Sözlere güvenilmez, bakışlar aldatırsa
Sineye çekmek çok güç kalbimiz kırılırsa.
Ne arayıp soran var ne de kapımı çalan
Selâmlar, gülücükler, el sıkmalar hep yalan.
Yalnızlık acısının ilâcı hiç olmamış
Bahar ve yaz etkisiz, son yılların hepsi kış.
Bozulup eskimeyen, değişmeyen bir şey yok
Yalan-dolan, çelişki, döneklik, yadsıma çok.
Yaşamın aydınlığı günbegün kararıyor
İnsanlar öncesini fenerlerle arıyor.
Sorunlar birbirine eklenip büyüdükçe
Yalanlar sırıtıyor, “Dayanınız!” dendikçe.
Utanma, arlanma yok, yüzsüzlük boy aşıyor
Siyasal maskaralar birbirini taşıyor.
Yurttaşın çektikleri umurlarında değil
Çıkar dolaplarıyla donandı nice rezil.
Dalkavuk, iki yüzlü, siyasal şaklabanlar
Hak-hukuktan değil de paradan, puldan anlar.
Ne anlayış, incelik, ne insanlık, ne saygı
Bir kez daha seçilmek onlar için tek kaygı.
Ulusal yapıdaki yıkımlara ilgisiz
Koltuklarda kasılır, duyarsız ve bilgisiz.
Ülkenin ufkundaki bulutlar koyulaştı
Kayırma, ayrıcalık, çıkar, dağları aştı.
Ne kişilik, nitelik, ne de insanlık kaldı
Partizanlık gücüyle kötülükler yol aldı.
Günümüz ortamında olanları gördükçe
İçimiz kan ağlıyor nankörler ağ ördükçe.
Ortamı kirletiyor birkaç yobaz ve cadı
Onları çıldırtıyor TÜRK ve ATATÜRK adı.
Söz verilen konular, sorunlar unutuldu
Halkımız gösterişli çıkışla avutuldu.
Eğilmek, ezilmek yok, onur en üstün değer
Anılmasın hiç kimse sözden dönerse eğer.
Vefasızlık özenle kaçınılacak kusur
İçtenlik ve yakınlık er- geç karşılık bulur.
Unutulmaz yakınlık, değer bilenler arar
Göz ardı edilse de selâm söyleyip sorar.
İnsanlık, ilişkisiniz değişmez odağıdır
Sevgi, saygı ve güven özgün yaşam bağıdır.
Tatlı gülümseyişler yüzlerde açan güldür
İlkeleriyle kişi daha gür, daha özgür.
Utanma duygusunu yitiren sorumlular
Suçu kendinde değil, başkalarında arar.
Düzeni bozulursa toplumsal ilişkinin
Uygarlık karalanır, sömürülür iman, din.
Sorunlara çözümü bulmakta birlik için
Dayanışma koşulu olmalı bir tür esin.
Özgün birlikteliğin dünyada yoktur eşi
Hiçbir güç söndüremez yürekteki ateşi.
Ülke, devlet ve ulus yaşam değerlerimiz
Gölgelense birisi, canımızı veririz.
ATATÜRK'le İNÖNÜ TÜRKİYE'min ikizi
Devrimler başardılar yıllarca dizi dizi.
ATATÜRK, Cumhuriyet, demokrasi çağdaşlık
Birbirinden ayrılmaz, andımızla paylaştık.
Benim yaşam kaynağım TÜRKİYE ve ATATÜRK
Çirkin ayrılıkları ulus bağıyla çözdük.
Kutsal bayrağımızın sönmez ayla yıldızı
Sonsuza koşumuzda örnek ATATÜRK hızı.
ATATÜRK hiç batmayan güneşi TÜRKİYE'min
Yüreğimiz O'nunla TÜRKLÜK O'nunla zengin.
ATATÜRK'ün izinde alnım açık, yüzüm ak
Gökyüzüne renk verir bulutlarda Albayrak.
Yekta Güngör ÖZDEN