Bugün değişik bir sunumla birlikteyiz

Yapacak bir şeyim yok yazıp çizmekten başka

Vedâ ettim dostlara, arkadaşlara, aşka.

İlişkiler bozuldu, kalmadı hiçbir tadı

Sevgi, saygı güvenin duyulur ancak adı.

Sözlere güvenilmez, bakışlar aldatırsa

Sineye çekmek çok güç kalbimiz kırılırsa.

Ne arayıp soran var ne de kapımı çalan

Selâmlar, gülücükler, el sıkmalar hep yalan.

Yalnızlık acısının ilâcı hiç olmamış

Bahar ve yaz etkisiz, son yılların hepsi kış.

Bozulup eskimeyen, değişmeyen bir şey yok

Yalan-dolan, çelişki, döneklik, yadsıma çok.

Yaşamın aydınlığı günbegün kararıyor

İnsanlar öncesini fenerlerle arıyor.

Sorunlar birbirine eklenip büyüdükçe

Yalanlar sırıtıyor, “Dayanınız!” dendikçe.

Utanma, arlanma yok, yüzsüzlük boy aşıyor

Siyasal maskaralar birbirini taşıyor.

Yurttaşın çektikleri umurlarında değil

Çıkar dolaplarıyla donandı nice rezil.

Dalkavuk, iki yüzlü, siyasal şaklabanlar

Hak-hukuktan değil de paradan, puldan anlar.

Ne anlayış, incelik, ne insanlık, ne saygı

Bir kez daha seçilmek onlar için tek kaygı.

Ulusal yapıdaki yıkımlara ilgisiz

Koltuklarda kasılır, duyarsız ve bilgisiz.

Ülkenin ufkundaki bulutlar koyulaştı

Kayırma, ayrıcalık, çıkar, dağları aştı.

Ne kişilik, nitelik, ne de insanlık kaldı

Partizanlık gücüyle kötülükler yol aldı.

Günümüz ortamında olanları gördükçe

İçimiz kan ağlıyor nankörler ağ ördükçe.

Ortamı kirletiyor birkaç yobaz ve cadı

Onları çıldırtıyor TÜRK ve ATATÜRK adı.

Söz verilen konular, sorunlar unutuldu

Halkımız gösterişli çıkışla avutuldu.

Eğilmek, ezilmek yok, onur en üstün değer

Anılmasın hiç kimse sözden dönerse eğer.

Vefasızlık özenle kaçınılacak kusur

İçtenlik ve yakınlık er- geç karşılık bulur.

Unutulmaz yakınlık, değer bilenler arar

Göz ardı edilse de selâm söyleyip sorar.

İnsanlık, ilişkisiniz değişmez odağıdır

Sevgi, saygı ve güven özgün yaşam bağıdır.

Tatlı gülümseyişler yüzlerde açan güldür

İlkeleriyle kişi daha gür, daha özgür.

Utanma duygusunu yitiren sorumlular

Suçu kendinde değil, başkalarında arar.

Düzeni bozulursa toplumsal ilişkinin

Uygarlık karalanır, sömürülür iman, din.

Sorunlara çözümü bulmakta birlik için

Dayanışma koşulu olmalı bir tür esin.

Özgün birlikteliğin dünyada yoktur eşi

Hiçbir güç söndüremez yürekteki ateşi.

Ülke, devlet ve ulus yaşam değerlerimiz

Gölgelense birisi, canımızı veririz.

ATATÜRK'le İNÖNÜ TÜRKİYE'min ikizi

Devrimler başardılar yıllarca dizi dizi.

ATATÜRK, Cumhuriyet, demokrasi çağdaşlık

Birbirinden ayrılmaz, andımızla paylaştık.

Benim yaşam kaynağım TÜRKİYE ve ATATÜRK

Çirkin ayrılıkları ulus bağıyla çözdük.

Kutsal bayrağımızın sönmez ayla yıldızı

Sonsuza koşumuzda örnek ATATÜRK hızı.

ATATÜRK hiç batmayan güneşi TÜRKİYE'min

Yüreğimiz O'nunla TÜRKLÜK O'nunla zengin.

ATATÜRK'ün izinde alnım açık, yüzüm ak

Gökyüzüne renk verir bulutlarda Albayrak.

Yekta Güngör ÖZDEN