Bayrağımız-Atamız

-85 no.lu ilk Anayasamızın kabulünün 99. Yıl Dönümü nedeniyle-

Gökyüzünün görkemi güneş, ay ve yıldızlar

Bayrağımız hepsiyle sonsuza kanat açar.

Türkiye şöleninin asla sönmez ateşi

Kutsal bayrağımızın dünyada yoktur eşi.

Alı, yurdumuz için akan kanın rengidir

Ay-yıldız, özgürlüğün yaşamsal simgesidir.

Sonsuz maviliklerde yüzer sonsuza kadar

Savaşta ve barışta canımıza can katar.

Soyumun değerleri yansır dalgalandıkça

Bağımsızlık ışığı sönmez dünya durdukça.

ATATÜRK aydınlığı bayrağımın ocağı

Gölgesinde şenlenir yurdun denizi, dağı.

Yüce dağlar örneği Mehmetçiğin omzunda

Bulutlarla yarışır komutan buyruğunda.

Gökyüzünü rengiyle benzersiz güzel kılar

Bulutlarla yarışır, kuşlarla coşar, uçar.

Gökkuşağı kıskanır soylu, saygın rengini

Rüzgârlarla başbaşa donatırlar engini.

İstencimizin dağı, yüreğimizin gücü

Dalgalandıkça güler ülkemizin her örgüsü.

Ay-yıldız ulusumun en görkemli kan bağı

Silahlı Kuvvetler'in gökte yüzen sancağı.

Türkiyemin ufkunda ATATÜRK rüzgârıdır

İstiklâl Marşımızın şanlı alsancağıdır.

Güvenlik, esenlik ve mutluluğun simgesi

Türklerin sonsuzluğa uzanan renkli sesi.

Görkemli salınışla gönderlerde yükselir

Şehit tabutlarına değerli anlam verir.

Ulusal aydınlığın kıvanç veren kaynağı

İnsanlığın, Türklüğün, sonsuzluk dayanağı.

Bayrağımız, yurdumuz ATA'nın emaneti

Varlığımız onlarla özgün yaşam gerçeği.

Bağımsızlık, özgürlük, namus, adalet, onur

Bayrak dalgalandıkça alınlarda okunur.

ATATÜRK, TÜRKİYE'min hiç batmayan güneşi

Bağlıyız, övünürüz, dünyada yoktur eşi.

İnsanlığın, erdemin, devrimlerin odağı

Cumhuriyetle açtı bizlere yeni çağı.

Barışın, çağdaşlığın, uygarlığın önderi

Örnek çabalarıyla gönendirdi her yeri.

İnsan özgürlüğünün, gerçek demokrasinin

Yiğit bayraktarıydı çağdaş cumhuriyetin.

Anıt-Kabir ülkemin ışık saçan kalesi

Kulaklarımızda hep ATA'mızın gür sesi.

ATATÜRK, TÜRKİYE'nin hiç batmayan güneşi

Türklüğün öz simgesi, dünyada yoktur eşi.

Kurtarıcı, kurucu, devrimci Büyük Önder

Tanım yapılamayan, eşi olmayan değer.

ATATÜRK'le İNÖNÜ TÜRKİYE'nin ikizi

Eserleri saymakla sonu gelmez bir dizi.

Ölçülemez sevgimiz, saygımız, özlemimiz

Bağlılıkla çarpıyor öksüz yüreklerimiz.

Yurdumuzu kurtarıp devletimizi kuran

Şanlı Türk büyükleri size minnettar vatan.

Adınızla açılıp kapanıyor kapılar

Sizden sonra ne yazık umutlara yağdı kar.

Karanlıkla savaşı kesin kazanacağız

Tarihimiz kanıttır aşkla destan yazarız.

Size çok borcumuz var, ödevimiz çok ağır

İlkelerimiz için bize ölmek yakışır.

İkiniz hem adımız hem de andımızsınız

Durmadan izinizde koşacak koşacağız.

Hiç kimse unutmasın “Asil kandaki kudret”

Her sorunu yenerek yaşatır “ilelebet!”

Yekta Güngör ÖZDEN