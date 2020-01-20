Bayrağımız-Atamız

Gökyüzünün görkemi güneş, ay ve yıldızlar
Bayrağımız hepsiyle sonsuza kanat açar.
Türkiye şöleninin asla sönmez ateşi
Kutsal bayrağımızın dünyada yoktur eşi.
Alı, yurdumuz için akan kanın rengidir
Ay-yıldız, özgürlüğün yaşamsal simgesidir.
Sonsuz maviliklerde yüzer sonsuza kadar
Savaşta ve barışta canımıza can katar.
Soyumun değerleri yansır dalgalandıkça
Bağımsızlık ışığı sönmez dünya durdukça.
ATATÜRK aydınlığı bayrağımın ocağı
Gölgesinde şenlenir yurdun denizi, dağı.
Yüce dağlar örneği Mehmetçiğin omzunda
Bulutlarla yarışır komutan buyruğunda.
Gökyüzünü rengiyle benzersiz güzel kılar
Bulutlarla yarışır, kuşlarla coşar, uçar.
Gökkuşağı kıskanır soylu, saygın rengini
Rüzgârlarla başbaşa donatırlar engini.
İstencimizin dağı, yüreğimizin gücü
Dalgalandıkça güler ülkemizin her örgüsü.
Ay-yıldız ulusumun en görkemli kan bağı
Silahlı Kuvvetler'in gökte yüzen sancağı.
Türkiyemin ufkunda ATATÜRK rüzgârıdır
İstiklâl Marşımızın şanlı alsancağıdır.
Güvenlik, esenlik ve mutluluğun simgesi
Türklerin sonsuzluğa uzanan renkli sesi.
Görkemli salınışla gönderlerde yükselir
Şehit tabutlarına değerli anlam verir.
Ulusal aydınlığın kıvanç veren kaynağı
İnsanlığın, Türklüğün, sonsuzluk dayanağı.
Bayrağımız, yurdumuz ATA'nın emaneti
Varlığımız onlarla özgün yaşam gerçeği.
Bağımsızlık, özgürlük, namus, adalet, onur
Bayrak dalgalandıkça alınlarda okunur.
ATATÜRK, TÜRKİYE'min hiç batmayan güneşi
Bağlıyız, övünürüz, dünyada yoktur eşi.
İnsanlığın, erdemin, devrimlerin odağı
Cumhuriyetle açtı bizlere yeni çağı.
Barışın, çağdaşlığın, uygarlığın önderi
Örnek çabalarıyla gönendirdi her yeri.
İnsan özgürlüğünün, gerçek demokrasinin
Yiğit bayraktarıydı çağdaş cumhuriyetin.
Anıt-Kabir ülkemin ışık saçan kalesi
Kulaklarımızda hep ATA'mızın gür sesi.
ATATÜRK, TÜRKİYE'nin hiç batmayan güneşi
Türklüğün öz simgesi, dünyada yoktur eşi.
Kurtarıcı, kurucu, devrimci Büyük Önder
Tanım yapılamayan, eşi olmayan değer.
ATATÜRK'le İNÖNÜ TÜRKİYE'nin ikizi
Eserleri saymakla sonu gelmez bir dizi.
Ölçülemez sevgimiz, saygımız, özlemimiz
Bağlılıkla çarpıyor öksüz yüreklerimiz.
Yurdumuzu kurtarıp devletimizi kuran
Şanlı Türk büyükleri size minnettar vatan.
Adınızla açılıp kapanıyor kapılar
Sizden sonra ne yazık umutlara yağdı kar.
Karanlıkla savaşı kesin kazanacağız
Tarihimiz kanıttır aşkla destan yazarız.
Size çok borcumuz var, ödevimiz çok ağır
İlkelerimiz için bize ölmek yakışır.
İkiniz hem adımız hem de andımızsınız
Durmadan izinizde koşacak koşacağız.
Hiç kimse unutmasın “Asil kandaki kudret”
Her sorunu yenerek yaşatır “ilelebet!”
Yekta Güngör ÖZDEN