Türkiye reddetmişti! İspanya’da itlaf edilecekler

İspanya’nın Cartagena Limanı’ndan 18 Aralık’ta ayrılan ve Türkiye’ye satılmak üzere 900’e yakın büyükbaş hayvan taşıyan Lübnan bandıralı ‘Karim Allah’ gemisi, Türk yetkililerin mavi dil hastalığı nedeniyle hayvanları reddetmesinin ardından 31 Aralık’ta Türkiye’den ayrılarak hayvanların orada satılması için Libya’ya doğru yola çıktı. Trablus Limanı’na ulaşmasının ardından Libyalı yetkililer de mavi dil hastalığı nedeniyle hayvanları reddetti. 9 Ocak’ta Trablus’tan ayrılan gemi 22 Şubat’ta İspanya’nın Cartagena limanına geri döndü.

HAYVANLARIN 22’Sİ GEMİ SEYİR HALİNDEYKEN ÖLDÜ



Akdeniz’deki 2 aylık yolculuğunun ardından İspanya’ya geri dönen gemide konteynerlerde tutulan hayvanlardan 22’sinin gemi seyir halindeyken yaşamını yitirdiği, bunlardan 20’sinin parçalanarak denize atıldığı belirtildi. İspanya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri gemide 864 hayvanın sayıldığını açıkladı. Geri kalan hayvanların ise yaklaşık 37 saat sürmesi beklenen bir operasyonla gemiden boşaltılarak kesimlerinin başlayacağı ifade edildi. Tarım Bakanlığı’nca dün yapılan açıklamada, gemidekilerin, ‘hayvanları yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak izole edip kesim işlemine’ başlamaması halinde bakanlığın bunu yapacağı belirtildi.

SALI GÜNÜ BAŞLAYACAKLAR

Geminin Khalifeh Livestock Trading’e ait olduğu, Talia Shipping Line tarafından yönetildiği ve her ikisinin de Lübnan’da bulunduğu ifade edildi. Ancak hayvanların sahibinin üçüncü bir parti olduğu belirtildi. Talia Shipping Line’ı temsil eden Avukat Miquel Masramon, “İspanyol yetkililer salı günü hayvanları öldürmeye başlayacaklarını belirttiler” dedi. Hem Talia Shipping Line Direktörü Majed Eid’in hem de Masramon’un karara karşı çıkacaklarını söyleyerek, amaçlarının, geçen hafta yapılan mavi dil kan testlerinin sonuçlarını aldıktan sonra hayvanların iyileşmesine zaman tanımak ve yeni bir alıcı bulmak olduğunu ifade ettiği belirtildi.

LİBYA’DA ŞAP HASTALIĞININ VARLIĞI NEDENİYLE HAYVANLAR AB’YE ALINAMIYOR

İspanyol yetkililer tarafından vurgulanan hastalık düzenlemelerine göre, Libya’da çiftlik hayvanları için büyük etkisi olan diğer epizootik (hayvanlar arasında yayılan hastalık) hastalıkların yanı sıra şap hastalığının varlığı nedeniyle söz konusu hayvanların Libya’dan sonra tekrar Avrupa Birliği (AB) ülkesine alınamayacağı ifade edildi.

RAPORDA HAYVANLARIN GENEL OLARAK KÖTÜ DURUMDA OLDUKLARI SONUCUNA VARILDI

Geçen hafta gemiye binen İspanyol veteriner yetkilileri tarafından hazırlanan bir raporda, hayvanların uzun yolculuktan etkilendiği ve genel olarak kötü durumda oldukları sonucuna varıldığı ifade edildi. Bazılarının rahatsız olduğu, AB dışına taşınmaya veya AB’ye girilmesine izin verilmeye uygun olmadığı ve ötanazinin sağlıkları ve refahları için en iyisi olacağı sonucuna varıldı. Raporda, hayvanların mavi dil hastalığı olup olmadığının ifade edilmediği ancak başka rahatsızlıklara dikkat çekildiği belirtildi.

Ayrıca Masramon, yeni bir veteriner raporu almaya çalıştıklarını ve gemiye binip, hayvanları inceleyip İspanyol yetkililerin veteriner raporuna yanıt vermesi için bir veteriner bulmayı umduğunu söyledi.

HAYVANLARI KORUMA DERNEKLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği, hayvanların taşınma sırasında korunmasına ilişkin düzenlemeleri, Avrupa Konseyi yönetmeliği aracılığıyla yapıyor. Ancak Animal Equality ve benzeri kuruluşlar, gemide bu yönetmelikte belirtilen kurallara uyulmadığını ifade ediyor. Animal Equality Başkanı Silvia Barquero, Gemi limandan ayrıldıktan sonra kontrol etmenin bir yolu yok ifadelerini kullandı. İspanyol medyası, gemide 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu ancak bu kişiler arasında veteriner olmadığını duyurdu.

Animal Welfare Organizasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bu hayvanların trajedisi, bu tür ticaretin zayıf bir şekilde kontrol edildiğini ve hayvanların keyfi ve hataların kurbanı olduğunu göstermektedir ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda hayvan hakları koruma dernekleri, Avrupa Birliği’nden hayvanların taşınmasına ilişkin yönetmeliği düzenlemesi ve kontrol mekanizmalarını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyor. (DHA)

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