Göğüs ağrısı ne zaman tehlikelidir?

SEBEPLERİ NELERDİR?

Yorgunluk-strese bağlı kulunç ağrıları, boyun fıtıkları, soğuk algınlıkları, mide sıkıntıları, mide reflüsü ve ağır spor yapmak göğüs ağrılarına sebep olabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta göğüs ağrısının kalp ağrısı olup olmadığının net olarak anlaşılmasıdır.

– Hangi ağrıların kalp krizi olma ihtimali düşüktür?

– Saniyelik gelip geçici göğüs ağrıları.

– Gezici tarzdaki göğüs ağrıları.

– Noktasal ve bastırmakla artan göğüs ağrıları.

– Nefes almakla şiddeti değişen göğüs ağrıları.

– Göğüste kas seyirmesi ile seyreden göğüs ağrıları.

– Bıçak saplanır tarzda olan geçici ağrılar.

Bu tip ağrılar kalpten kaynaklanmasa da riski yüksek kişilerin kontrolden geçmesi yararlı olacaktır.

NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

– Daha önceden yaşanmayan, bunaltıcı, sırta, çene ve kollara vuran göğüs ağrısı.

– 20 dakikadan uzun süren, baş dönmesi, terleme ve kolda uyuşmanın eşlik ettiği göğüs ağrısı.

– Efor ya da stres sonrası oluşan, göğüste baskı şeklinde hissedilen ve uzun süren göğüs ağrısı.

– ‘Sanki biri göğsüme oturdu, sanki ayva yedim de boğazıma takılıp kaldı' hisleri.

– Tansiyon düşüklüğü ya da tansiyon yüksekliğinin eşlik ettiği göğüs ağrısı.

– Daha önce kalp krizi geçiren hastaların yaşadığı eski ağrılarına benzeyen göğüs ağrısı.

– Karında gaz sıkıntısı, bulantı ve terlemenin eşlik ettiği göğüs ağrısı varsa tüm bu belirtilerden korkulmalı.

– Kimler daha çok dikkate almalı?

– Ailesinde 50 yaş altı kalp krizi geçiren kişilerin olması.

– Uzun süre sigara kullananlar.

– Kontrolsüz şekeri olanlar.

– Kolesterol değerleri sürekli yüksek olanlar.

– Böbrek yetersizliği olanlar.

– Daha önce kalp krizi ya da felç geçirenler.

– Tansiyonu sürekli yüksek olanlar.

– Göbekli ve şişman olanlar.

– Hareketsiz ve sağlıksız bir yaşam sürenler.

– Uyku apne hastalığı ya da vücutta iltihabi romatizmal hastalığı olanlar.

– Yakın zamanda Covid-19 enfeksiyonu geçirenler.

– Yoğun stres, kaygı ve depresyon yaşayan kişiler.

SAKIN PANİKLEMEYİN

– Neler yapılmalı?

– Öncelikle sakin olun.

– Panikle birlikte kan basıncı yükselir ve çarpıntı oluşur.

– Bu durum göğüs ağrısının artmasına neden olur.

– Ağrının şekli nasıl olursa olsun, kişi kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

– Nabız düşüklüğü ve tansiyon düşüklüğü olan hastalar ambulans gelinceye kadar ayakları yüksekte olacak şekilde sırt üstü yatırılmalı ve aralıklı olarak kuvvetlice öksürmelidir.