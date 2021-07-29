Örnek kişilikler aydınlığı

-Gölgeler ışık tutulmasıdır-

Yaşamın aydınlığı türlü yaşatan üstün değerlerden gelir. Kişilikleri, yaklaşımları ve uğraşlarıyla toplumsal dayanışmayı dokuyan seçkinlerimiz ufkumuzu aydınlatan güneşler gibidir. Bilim, sanat, spor ve kültür alanıyla ekonomi konularında güçlükleri gideren, sorunları çözen, katkılarıyla toplumsal barış başta olmak üzere tüm değerlerimizi koruyup güçlendiren çalışma ve çabalarıyla ortamı aydınlatarak yaşam kıvancını artıran üstün nitelikli yurttaşlarımız hepimizi gönendirmeleri ve ürünleriyle övündüğümüz değerlerimizdir.

Değişik alanlarda kendileriyle kıvanç duyup övündüğümüz değerlerimiz çoktur. ATATÜRK Cumhuriyeti'ne borçlu olduğumuz çağdaşlık düzeyimizin seçkin temsilcileri hepimizi gururlandıran çalışmalarıyla yüz aklarımızdır. Gelecek kuşaklara örnek gösterdiğimiz bu kişiler ulusal gücümüzü yansıtan temsilcilerimiz durumundadır. Yaşamımıza ışık tutan, renk katan bu değerlerimizle uluslararası saygınlığımız da artmaktadır.

Son yıllarda sanat etkinlikleriyle çevremizi gönendiren PINAR AYHAN Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde halkla ilişkiler alanında master dersi almış, 1994'de katıldığı TRT'de program solisti olarak görev yapmıştır.1996 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'yle 1997 yarışmasında Türkiye İkincisi olmuştur. Ayrıca 2000-2003, 2005-2008 ve 2010-2014 yıllarında TRT'de değişik programların sunuculuğunu yapmıştır. 2008 yılında eşi Prof. Dr. Sühan Ayhan ile “Farkındalık Korosu” kurarak hastalarla birlikte sağlığı güçlendiren çalışmalarda bulunmuştur.

Aynı zamanda, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ile ANGİAD Girişimci İş Kadınları Derneği üyesidir. Müzik yapım organizasyon ortaklığı kurmuş, 2 yıl boyunca süren 18 proğramlık konser dizisini gerçekleştirmiş, “Orada Duruverdi Zaman” adlı müzikli anlatı projesini sürdürmüş, 2017 yılında “Kemal” adlı müzikli anlatıyı sergilemiş, değişik İllerimizde müzikli 100'e yakın gösteri sahnelemiş, iki müzikal belgesel projenin yanı sıra, müzikli performansları kotarmıştır. “Orada Duruverseydi Zaman” adlı müzikli belgeselini “Atatürk'ün Sevgi Vapuru” adlı kitabıyla kültürümüze kazandırmıştır. Köy ile kent arasında bütüncül yaklaşımla sosyal yardımlaşma, eğitim, kültür ve sanat köprülerini oluşturmak için TOHUMLUK VAKFI' nı kurmuş, 3.müzikal belgesi ve annesinin yaşam öyküsünü romanlaştırma çalışmalarını sürdürmekte, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde doğaçlama dersleri vermektedir.

Örnek çalışma ve çabalarıyla tanınan ulusal değerlerimizden Prof. Dr. MEHMET HABERAL uluslararası alanda da tanınan seçkin bir hekimimiz ve yöneticimizdir. “Tatlı dil, güler yüz” olarak halkın beğeni ve övgü kanısı olan değerlendirme, toplamsal yaklaşımın vurgulanarak açıklanmasıdır. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda başkanlığı, yöneticiliği, çalışmaları, bilimsel etkinliklere öncülük ve ağırlığı, bilimsel çalışmalar ve konferanslarda açış konuşmaları, Başkent Hastanesi' nde müze gibi doldurup düzenlediği salonlar, hastalarıyla yakın ilgisi, ameliyatları, üniversitenin üretim gücünü tarım ve gıda alanında doruğa çıkaran uğraşları, ATATÜRK EVİ, seçkin adların konferanslarını gerçekleştirmesi ve daha olumlu örnek neler neler kazandırdıklarıdır. Konuğunu taşıtına kadar uğurlama inceliği, Bahçelievler'in çok elverişsiz bırakılmış bir alanında Başkent Üniversitesi'ni gerçekleştirmesi başlıbaşına övgüye değer bir atılımdır.