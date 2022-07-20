Bitcoin’de toparlanma sürüyor: Yükseliş kalıcı olacak mı?

Bitcoin ve diğer kripto paralar, endişelerin hafiflemesi ve piyasaların risk iştahını yeniden kazanmasıyla yükselişini bugün de sürdürdü. Ancak uzmanlar yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda farklı görüşlere sahip.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerinde 6 gündür süren yükseliş bugün de devam etti.

ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan şirket bilançoları ve Avrupa’ya Rus doğalgaz sevkiyatının yeniden başlayacağı beklentisinin risk iştahını canlandırarak resesyon endişelerini yatıştırmasıyla yatırımcının risk iştahı da yükseldi.

Öğlen saatlerinde 23 bin seviyesinin üzerinde seyreden Bitcoin 18 bin 900 ile gördüğü yılın dip seviyesinden bu yana yüzde 25 civarında yükselmiş durumda. Yatırımcılarsa ekonomideki risklerin sürmesi nedeniyle yükselişin kalıcı olup olmayacağını yakından izliyor.

ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) 27 Temmuz'da beklenen faiz artırım miktarının 100 baz puandan tekrar 75 baz puana gerilemesi de piyasaları bir miktar rahatlattı. Önceki hafta ABD enflasyonunun rekor seviyeye çıkması nedeniyle piyasalar 100 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başlamıştı.

KORKU AZALDI, RİSK İŞTAHI ARTTI

Piyasalarda yaşanan endişeler de kripto ve borsa gibi riskli varlıklarda panik satışlarına sebep olmuştu. Ancak son dönemde piyasanın bir miktar rahatlaması ve panik havasının kısmen dağılması Bitcoin öncülüğündeki kripto piyasasını artıya geçirdi.

Korku ve açgözlülük endeksi de nisan ayı sonlarından bu yana en yüksek seviyesi olan 30'a çıkarken piyasanın Terra olayı öncesi seviyelere döndüğü görüldü. Bu endekste 30 seviyesi piyasada korkunun olduğuna 30’un altı ise aşırı korku olduğuna işaret ediyor. Kripto paralar Terra ve Luna’nın çökmesi sonucu piyasalar büyük bir panik havasına kapılmış ve satış dalgası hızlanmıştı.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Son endişelerin fiyatlanması ve yılın dip seviyelerinin görülmesinin ardından piyasalar artıya geçti ve önde gelen kripto paralar günlük kazanımlarını artırdı.

Bitcoin öğleden sonra yüzde 8’e yakın günlük artışla 27 bin 300 seviyesinin üstünde hareket ederken Ethereum yüzde 3,7 artışla 1600 dolar seviyelerinde işlem gördü. Cardano da yüzde 8’e yakın artışla 0,52 dolardan, Dogecoin yüzde 10 artışla yüzde 0,07 dolardan işlem gördü.

Piyasalarda hafta başından bu yana iyimser bir hava hüküm sürse de yatırımcılar bu yükselişlerin kalıcı olup olmayacağı konusunda endişeli. Kasım ayında gördüğü 67 bin dolarlık zirvesinden bu yana düşüş trendinde olan Bitcoin, Fed başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırmaya gitmesi ve resesyon riskinin artmasıyla yıl içinde adeta çakıldı.

Nisan ayının başında 48 bin dolar seviyelerinde bulunan lider kripto para geçtiğimiz haftalarda 18 bin dolar seviyelerine doğru devasa bir çöküş yaşadı. Dolayısıyla piyasanın değerinin büyük bir bölümünü silinmesi ve yatırımcıların güvenli limanlara dönmesi son yükselişin sınırları konusunda endişelere neden oldu.

ENDİŞELER SÜRÜYOR

Küresel ekonomik görünümün parlak olmaması, ekonomilerin durgunluk riskinin gitgide artması ve enflasyonun pik noktalara doğru hareket etmesi nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklara olan güvenini geri kazanması kolay olmayabilir.

Oz Finance şirketinden Jin Gonzalez konu ile ilgili, “Bitcoin’in tepkisi ya da eksikliği, geleneksel pazarlardan çok farklı değil. Şimdilik Bitcoin’in 20 bin dolar civarında yerleşmesi muhtemel, ancak pazarın toparlandığını gösteren önemli bir olay, gücü yeniden kazanması için gerekli. Tahminler kötümser olduğu sürece yatırımcılar temkinli kalacaktır, bu nedenle piyasa önemli ölçüde hareket etmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

‘O SEVİYELER GERİ ALINABİLİR’

Piyasada endişeler sürse de kimi analistler son hareketlerin piyasadaki panik havasını dağıttığını ve kötü gelişmelerin şimdiye kadar fiyatlandığını belirterek kripto varlıklar konusunda daha iyimser yorumlarda bulundu.

Piyasa stratejisi ve sektör araştırması işi yapan Fundstrat Global Advisors'ın küresel teknik strateji başkanı Mark Newton ise Bitcoin’in 28 bin dolar seviyesini geri alabileceğini tahmininde bulundu.

Güney Kore merkezli veri inceleme şirketi CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju ise çoğu yatırımcının mevcut fiyatlarla hala büyük zararda olduğuna dikkat çekerken 30 bin doların başka bir boğa koşusunun başlangıç ​​noktası olabileceğini belirtti. Fiyatların gelecekte iyimser bir ortamda seyredeceği ve yükseliş trendinde olduğu zamanlar, boğa piyasası olarak adlandırılıyor.

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