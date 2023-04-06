HSBC dolar/TL tahminini yükseltti

İngiltere merkezli banka HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 21’den 24’e çıkardı. Standard Chartered da ekonomik büyüme beklentisini düşürerek mevcut politikaların sürmesi halinde dolar/TL'nin 36 seviyesine yükselebileceğini kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de piyasalar 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmişken uluslararası kuruluşlardan da seçim sonrasına dair analizler gelmeye devam ediyor.

İngiltere merkezli banka HSBC, dolar/TL tahminini 2023 yılı sonu için 21'den 24'e yükseltirken, ikinci çeyrek beklentisini 19,5'ten 20'ye, üçüncü çeyrek beklentisini ise 20'den 23'e yükseltti.

Bankanın Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi kur stratejisti Murat Toprak imzalı notta, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin TL'nin uzun ve orta vadeli görünümü için önemli değişiklileri getirebileceği kaydedilirken seçim sonucu ne olursa olsun TL'nin değer kaybının muhtemel olduğuna işaret edildi.

Raporda, Türk lirası için öne çıkan zorluklar ise ‘yüksek negatif faiz, yüksek cari açık, istikrarlı sermaye akışlarının olmaması, düşük döviz rezervleri ve liralaşma politikasının sürdürülebilirliğine ilişkin risk’ olarak sıralandı. Raporda, TL için öne çıkan kilit değişkenlerin çoğunun yıl başından bu yana daha da kötüleştiği kaydedildi.

TL'DE AŞIRI DEĞERLENME VURGUSU

TL'nin temellerinde yaşanan bozulmalarla birlikte, dolar/TL'de daha önceki öngörülerden daha yüksek bir hareket beklendiği belirtilen raporda, TL'nin aşırı değerlendiğine dair bulguların bu olasılığı arttırdığı kaydedildi.

Kurda Ağustos 2022'den bu yana yaşanan yavaş yükseliş ve baskılanmış tarihsel oynaklık ile karakterize edilen yeni bir model olduğu belirtilen raporda, böyle bir modelin yüksek enflasyon bağlamında TL'nin değerlemesi üzerinde sonuçları olacağı ifade edildi.

Geçen yılın ağustos ayından bu yana Türkiye'de enflasyonun önemli ölçüde artmasına karşın nominal efektif döviz kurunun yüzde 6,5 azalmasının kur ve enflasyon arasındaki dinamiklerde güçlü farklılıklara işaret ettiği vurgulandı.

Raporda, “TL’nin mevcut adil değer aralığından yüzde 30-45 oranında saptığını varsayarsak, dolar/TL’nin 24-27 aralığına yükselmesi gerekecek. TL’nin zayıf temelleri göz önüne alındığında, dolar/TL yılsonu tahminimizi 21’den 24’e revize ediyoruz” denildi.

STANDARD CHARTERED: EKONOMİK BÜYÜME BASKI ALTINDA KALACAK

Diğer bir yandan İngiliz banka Standard Chartered da 2023 ikinci çeyrek dönemi için yayınladığı küresel makro analiz raporunda Türkiye analizine yer verdi.

İngiliz Banka, raporda Türkiye'nin ekonomik büyümesinin son teşviklere rağmen baskı altında kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Depremin, düşük dış talebin ve yaklaşan seçimlerin bu yıl ekonomik aktivite ivmesini azalttığına değinilen raporda; ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,5'e düşürdü.

ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun son zamanlarda gerilemesine rağmen 2023'te ortalama yüzde 55 seviyelerinde kalacağının beklendiği raporda, 2023 ikinci çeyrekte politika faizinin 50 baz puan düşebileceği belirtildi.

Yetkililerin yeni ekonomik plan olan ‘Türkiye Ekonomi Modeli'ne bağlı kalacağına inanılan raporda, seçimlerin yaklaşmasının politika yönünde bir değişlik yaratmayacağı düşünülürken, seçimlerin ardından AKP hükümetinin iktidarda kalması durumunda büyüme odaklı politikaların devam etmesi bekleniyor.

“SEÇİM TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR”

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olabileceğine işaret edilen raporda seçimlerin özellikle, uzun süredir değer kaybına uğrayan TL’nin görünümüne yönelik olarak belirleyici olacağı belirtildi.

Raporda “Mayıs seçimlerinin para birimi üzerinde önemli etkileri olacaktır. Bu çerçevede dolar/TL’nin vadeli görünümden daha hızlı bir şekilde yükselmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

2023 yılı için hedeflenen 56 milyar dolarlık turizim gelirinin yanında, seçimin ardından gelen hükümetin yeni dış finansal kaynaklar aramak zorunda kalabileceği belirtildi.

“DOLAR/TL’NİN 36 SEVİYESİNDE OLMASI MUHTEMEL”

Döviz kuruna yönelik olarak hedeflerini de paylaşan banka, kurun hükümet değişimi fark etmeksizin yükseleceğini kaydederken yükselişin muhalefetin galibiyeti durumunda sınırlı kalacağını belirtti.

Raporda konuya ilişkin “Mevcut alışılmışın dışında politikalardan uzaklaşmak, ekonomi uyum sağlarken boşluğu kapatmak için yeterli portföy akışını çekebilir. Böyle bir senaryoda 2023 sonunda dolar/TL’yi 20 seviyesinde görebiliriz.

Buna karşılık, mevcut politikaların devamının TL’nin reel olarak 2021 sonundaki seviyelere inmesine neden olabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryoda dolar/TL’nin 2023 sonunda 36’ya ulaşabileceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

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