Dünya futbolunun kalbinin atacağı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, turnuvanın resmi maç topu "Trionda" laboratuvarda yapılan rüzgar tüneli testlerinde sınıfta kaldı. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen hassas aerodinamik çalışmalar, yeşil sahalardaki tüm ezberleri bozacak cinsten. Tasarımcıların havadaki kontrolsüz sapmaları ve ani yön değişimlerini engellemek amacıyla topun yüzeyine eklediği derin oluklar ve pürüzlü dokular beklenmedik bir fiziksel engele yol açtı.

Test sonuçları, yeni futbol topunun uğradığı yoğun hava direnci sebebiyle, futbolcuların her zamanki vuruş gücüyle eski turnuva modellerine kıyasla tam 10 metre daha kısa bir mesafeye düştüğünü kanıtladı.

GEÇMİŞTEKİ KABUS TEKRARLANMASIN

University of Puget Sound bünyesinde çalışmalarını sürdüren ünlü fizikçi Dr. John Eric Goff, bu yeni tasarımın "sürtünme krizi" adı verilen fiziksel durumu çok erken yaşadığını ifade etti. Normal şartlarda havada süzülen bir futbol topunun etrafında ince bir hava katmanı meydana geliyor ve bu katman belli bir hız sınırında türbülansa giriyor. Yüzeyi tamamen pürüzsüz olan eski modellerde bu kırılma noktası tam da futbolcuların en sık kullandığı şut hızlarına denk geliyor ve rotanın tahmin edilmesini zorlaştırıyordu.

Üreticiler, geçmişteki turnuvalarda adeta bir kabusa dönen "Jabulani" modelindeki kontrolsüz süzülme problemini çözmek için Trionda'da sadece dört panel kullandı ve üzerini derin oluklarla kapladı. Bu pürüzlü yapı kırılma noktasını saatte 43 kilometre gibi oldukça düşük bir hıza indirerek topun havada ani yön değiştirmesini engellese de beraberinde devasa bir performans ve menzil kaybı getirdi.

10 METRE DAHA KISA GİDİYOR

Dr. Goff tarafından yapılan açıklamada, Trionda'nın son 20 yılda üretilen tüm Dünya Kupası toplarına kıyasla çok daha yüksek bir hava direnciyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Pratikte bu durum, saniyede 35 metre hızla kaleye ya da ileriye gönderilen yeni modelin, önceki organizasyonlarda kullanılan Al Rihla veya Brazuka modellerine kıyasla yaklaşık 10 metre daha kısa bir mesafede yere çakılması anlamına geliyor.

Bu ciddi menzil kaybının, özellikle uzun pas organizasyonlarında, korner atışlarında ve uzaktan çekilen sert şutlarda oyuncuların motor becerilerini ve oyun ezberlerini tamamen bozması bekleniyor.