2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, besicilerden gelen veriler doğrultusunda piyasadaki güncel rakamlar netlik kazanıyor. Yem ve işletme giderlerindeki değişimlerin yansıdığı fiyatlar, illere ve hayvanın cinsine göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar, bayram öncesi bütçelerini planlamak adına canlı kilo ve hisse fiyatlarını yakından takip ediyor.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN FİYAT ARALIKLARI

Geçtiğimiz yıl İstanbul bazında 90 bin ile 250 bin TL arasında değişen büyükbaş fiyatlarının, bu yıl 140 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyatların 18 bin TL ile 45 bin TL bandında seyretmesi bekleniyor.

2026 YILI TAHMİNİ CANLI KİLO FİYATLARI

Hayvan Cinsi Canlı Kilo Fiyatı (TL/kg)

Tosun (Büyükbaş) 510 TL

Düve / İnek 475 TL

Koç (Küçükbaş) 450 TL

Dişi Koyun 350 TL

İL İL KURBANLIK FİYAT TAHMİNLERİ

Kurbanlık fiyatları, lojistik ve arz-talep dengesine bağlı olarak illere göre şu şekilde değişkenlik gösteriyor:

İstanbul: Büyükbaş 140.000 - 400.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL. Büyükbaş hisse fiyatları 30.000 - 55.000 TL.

Ankara: Büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL. Hisse fiyatları 28.000 - 50.000 TL.

İzmir: Büyükbaş 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL. Hisse bedeli 30.000 - 50.000 TL.

Erzurum ve Kars: Büyükbaş 100.000 - 280.000 TL, küçükbaş 15.000 - 35.000 TL. Hisse fiyatları 25.000 - 45.000 TL.

KESİM BEDELLERİ DE AÇIKLANDI

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi. Buna göre;

Yurt içi vekaletle kurban kesim bedeli 18.000 TL,

Yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli 7.000 TL olarak uygulanacak.