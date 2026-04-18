İHTB Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazman üye; basın-yayın organlarını, eğitim dergilerini yıl boyunca izleyerek, sendikalar, üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile temasa geçerek, ödüle aday olabilecek olan eğitim uygulamalarını bir liste ile geçtiğimiz günlerde ödül seçici kuruluna sundu.

İHTBV Yönetim Kurulu üyeleri olan Işık Kansu (Başkan), Metin Atuf Kansu (Başkan Yardımcısı), Özgür Aydın, Dr. Gülin Onat Bayır, Prof. Dr. Haluk Erdem, Prof. Dr. Güzel Yücel Gier, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Günay Güner, Prof. Dr. Kemal Kocabaş’tan oluşan ödül seçici kurulu, Nisan 2026 ayı içinde sunulan bilgileri değerlendirerek; iki Köy Enstitülü öğretmenin çocukları tarafından kurulan Cin Ali Vakfı'nın uygulamalarını ödüle değer gördü. Ödüle gerekçe olarak; Cin Ali Vakfı'nın eğitime yönelik yaptığı gerek tarihsel, gerek kültürel ve sanatsal etkinliklerin Köy Enstitüleri uygulamaları ile doğrudan örtüşmesi, o eğitim dizgesinin bilincini ve kalıtını taşıması gösterildi.

CİN ALİ VAKFI

Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı, Cin Ali Kitaplarını devam ettirmek, yeni kuşaklara tanıtmak ve Köy Enstitüsü mezunu yazarı Rasim Kaygusuz ile eşi Remziye Kaygusuz’un anılarını yaşatmak üzere 2016 yılında kuruldu.

Vakfın amaçları arasında "Cin Ali Hikâye Kitaplarının yayınının devamını sağlamak; Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek; daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak" yer alıyor. Vakıf, Ankara’daki vakıf binasında yer alan müzesi, kitapları ve uygulamalı eğitim etkinlikleri ile tanınıyor.