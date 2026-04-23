Her yıl gerçekleşen ancak 2026'da "enerji düzeltme" portalı olarak görülen Lyrid meteor yağmuru, Dünya'ya yaklaşırken beraberinde sert bir düzenleme getiriyor. Lyra (Lir) takımyıldızıyla bağlantılı olan bu fenomen; aydınlanmaları, bitişleri ve kaçınılmaz yüzleşmeleri tetikleyecek.

Yıldızlar 'hesap' sormaya geliyormuş

22 Nisan Çarşamba günü zirveye ulaşacak olan bu kozmik olay, evrenin "enerji düzeltme" mekanizmasını çalıştırıyor. İşte o kritik listedeki burçlar:

Boğa (Finansal ve Duygusal Baskı): Güneş sizin burcunuzdayken gelen bu yağmur, eski kararlarınızı masaya yatırıyor. Değişimden kaçıyorsanız, evren sizi dışsal bir baskıyla köşeye sıkıştırabilir.

Aslan (Ego ve Kariyer Sınavı): "Ben bilirim" tavrınız sarsılıyor. Profesyonel hayatınızda yönünüzü sorgulatan gerilimler kapıda.

Akrep (İhanetler ve Sırlar): En yoğun etkiyi siz alıyorsunuz. İlişkilerinizdeki samimiyetsiz her şey yıkılacak; sırlar ve rahatsız edici gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor.

Kova (Duygusal Temeller): Ailevi çatışmalar ve köksüzlük hissiyle yüzleşebilirsiniz. Evren sizi gerçek duygusal bağlarınıza dönmeye zorluyor.

30 Nisan'a kadar 'geri dönüş yok'

Lyrid'in enerjisi 21-23 Nisan'da zirve yapsa da, etkileri 30 Nisan'a kadar devam edecek. Hatta bazı burçlar Mayıs'ın ilk haftasına kadar duygusal bir kırılganlık hissedebilir.

Ne Bekleniyor? Zihinsel berraklık, arkadaş çevrelerinde zorunlu değişimler ve yoğun rüyalar.

Işık kirliliğinden uzak bir yerde, gece yarısından şafak vaktine kadar bu "hesaplaşma yağmurunu" çıplak gözle izleyebilirsiniz.