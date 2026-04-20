Astroloji dünyasında "Büyük Sıfırlama" olarak adlandırılan bu özel günde, karmaşadan uzaklaşanlar en büyük ödülü alacak. Evrenin nimetleri bu kez dışarıda değil, en güvenli sığınağınızda; yani evinizin içinde saklı.

1. Yengeç: Kendi krallığınızda iyileşme zamanı

Ay’ın kendi burcunda olması, Yengeçler için adeta bir "kozmik kalkan" oluşturuyor. Son dönemde insanlardan ve onların bitmek bilmeyen taleplerinden yorulduysanız, 21 Nisan sizin için bir özgürlük ilanı olacak.

Evren size şu mesajı veriyor: "Bugün kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin." İyileşme sürecinizin son aşamasındasınız ve kendi özel sığınağınızda geçireceğiniz bir gün, ruhunuzu aylar sürecek bir enerjiyle dolduracak. Evde yapılacak küçük bir değişiklik veya sadece sessizce oturmak, size tahmin edemeyeceğiniz bir mutluluk getirebilir.

2. Balık: Kapının dışındaki kaosa elveda

Sevgili Balıklar, sizin için "nimetler" en basit ama en etkili formda gelecek. Okunmayı bekleyen kitaplar, mutfaktaki huzurlu kokular ve sizi bekleyen o en sevdiğiniz dizi...

21 Nisan’da dış dünyadaki olumsuzluklar size ulaşamayacak. Kendi başınıza kalmanın verdiği o tarifsiz keyif, evrenin size sunduğu en büyük lütuf. Kapınızı kapatın ve ruhunuzun sesini dinleyin; çünkü o gün duyacaklarınız hayatınızın geri kalanı için size yön verecek.

3. Başak: Suçluluk duymadan dinlenmenin sırrı

Bir Başak için "hiçbir şey yapmamak" genellikle en büyük suçluluk kaynağıdır. Ancak 21 Nisan Salı günü, gökyüzü sizin bu savunma mekanizmanızı kırıyor.

Üretken olmak zorunda değilsiniz. Endişelenecek bir sorun aramanıza gerek yok; çünkü o gün gökyüzünde sizin için sadece "huzur" yazılı. Kendinize ayıracağınız bu zaman, aslında en büyük "üretkenlik" olacak. Bu ay döngüsü, evine bağlı insanları kutluyor ve siz bu kutlamanın onur konuğusunuz.

4. Boğa: Konfor alanında bekleyen mucize

Boğa burçları için 21 Nisan, beş duyuya hitap eden bir huzur günü. Evrenin sunduğu nimetler, en sevdiğiniz battaniyenin altında veya özenle hazırladığınız bir sofrada karşınıza çıkacak. Maddi kaygıları bir kenara bırakın; 21 Nisan'da evren sizin için "konfor" vadediyor.

21 Nisan'da evde kalma arzunuzu bastırmayın. Yengeç burcundaki Ay, yapmak istemediğiniz hiçbir şeyi yapmak zorunda olmadığınızı hatırlatıyor. Bazen dünyayı kurtarmak değil, kendi dünyanıza sığınmak en büyük başarıdır.