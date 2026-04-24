Danimarkalı bir ambalaj şirketin Türkiye şubesinde Finans Direktörü olan H.Y., şirketi 211 milyon 150 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dev dolandırıcılık olayında şirketin finans müdürünün 2 suç ortağı da yakalandı.

Şüphelilerin, kurdukları danışmanlık şirketi üzerinden hizmet bedeli adı altında para aktardıkları öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösterdiği öğrenilen Danimarkalı şirketin Genel Müdürü L.B., İstanbul şubesinde Finans Direktörü olarak çalışan H.Y.'nin, paravan şirket aracılığıyla 'danışmanlık' adı altında şirketi toplam 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğrattığını belirterek şikayetçi oldu.

KENDİ ŞİRKETİNE PARALARI AKITMIŞ

Soruşturmada şüpheli H.Y.'nin 2023 yılının Eylül ayında aynı şirkette çalışan bir kişi adına danışmanlık şirketi kurduğu ve çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi ödeme aldığı tespit edildi. H.Y.'nin bir süre sonra kurulan paravan şirketin hisselerinin üçte ikisini üzerine geçirdiği ve uzun süre bu yöntemle şirkete zarar vermeye devam ettiği anlaşıldı.

ÇALIŞANI SUSTURMAK İÇİN 200 BİN LİRA MAAŞ BAĞLAMIŞ

Polis incelemelerinde, şirket içinde çalışan bir kişinin durumu fark etmesi üzerine, şüphelilerin bu kişiye durumu açıklamaması için danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağladığı ortaya çıktı. Delillerin toplanmasının ardından H.Y. (48) ile birlikte R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan inceleme neticesinde yakalandıkları durumunda nasıl ifade vereceklerine dair video ve yazışmalar da ortaya çıktı.

3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.