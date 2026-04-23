23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen kutlamalar sürerken, Gaziantep’teki resmi törende dikkat çeken bir protesto yaşandı. Sahne alan çocuk mehteran takımının gösterisi sırasında CHP il yönetimi tepki göstererek alana sırtını döndü.

“CUMHURİYET RUHUNA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER”

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, protestoya ilişkin yaptığı açıklamada, 23 Nisan’ın tarihsel anlamına vurgu yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Acar, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin perçinlendiği; bağımsızlığın saraydan alınıp halkın iradesine teslim edildiği bu günde, ne yazık ki kentimizde Cumhuriyet ruhuna yakışmayan görüntülere tanıklık ettik” dedi.

“ÇOCUKLARA SARAY ÖZENTİSİ YÜKLENMEMELİ”

23 Nisan’ın çocuklara yönelik anlamının altını çizen Acar, mehteran gösterisini eleştirerek şunları söyledi: “23 Nisan; çocuklarımızın omuzlarına saray özentisi kıyafetlerin ağırlığını yükleme günü değil, onları Cumhuriyet şiirleriyle, özgürlük marşlarıyla ve Anadolu’nun renkleriyle geleceğe hazırlama günüdür.”

“ÇOCUKLAR TEBAA DEĞİL, ÖZGÜR BİREYDİR”

Açıklamasında organizasyon komitelerine de seslenen Acar, 23 Nisan’ın tarihsel bağlamından koparılmaması gerektiğini vurguladı. “Çocuklarımız; birer tebaa değil, fikri hür, vicdanı hür Cumhuriyet nesilleridir” dedi. Acar, sözlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak tamamladı; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş mücadelesi kahramanlarını saygı ve minnetle andı.