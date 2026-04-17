Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 11165 sayılı karar doğrultusunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz kullanım hakkı tanındı. Karar, 23 Nisan günü boyunca geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.

ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR

-Başkentray,

-Marmaray,

-İZBAN,

-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı,

-Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı.

Düzenleme kapsamında, merkezi yönetime bağlı hatların yanı sıra belediyeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri de kapsama alındı.

Buna göre, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarca işletilen otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Resmi Gazete’de yer alan karar uyarınca söz konusu uygulama, 23 Nisan günü saat 00.00’da başlayacak ve 24.00’e kadar kesintisiz devam edecek.