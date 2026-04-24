Cem YILDIRIM - Evren DEMİRDAŞ - Veli TOPRAK - Başak KAYA - Emin ÖZGÖNÜL

Devlet erkanı Ata’nın huzurunda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ankara’daki resmi törenler Anıtkabir ve Birinci Meclis’te yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile devlet erkanı yağmur altında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri yer aldı. Sağnak yağmur altında devlet erkanı ve siyasi parti temsilcileri yan yanaydı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrenci ve öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Öte yandan, Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da katılmadı. Erdoğan’ın, geçtiğimiz 12 yıl boyunca süregelen Anıtkabir’deki 23 Nisan törenlerine katılmama alışkanlığını bu yıl da sürdürdü.

Özgür Özel’in koltuğu depremzede Elisa’ya

CHP lideri Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis’teki makamında çocukları kabul etti. Özel, koltuğunu Hatay Samandağ’dan gelen 5. sınıf öğrencisi depremzede Elisa Dok’a devretti. Dok ile Hatay’daki mitingde tanıştıklarını aktaran Özel, “O gün çok yağmur yağıyordu. Annesiyle mitingi izliyorlardı. Sonra otobüsün arkasına geldi, ‘Ekrem başkana selam söyleyin’ diye bana mektup verdi. O günden beri görüşüyoruz” dedi.

CHP’liler “Evlatlarımızın güvenliği ve öğretmenlerimizin huzuru için sessiz kalmayacağız” mesajı verdi.

CHP çocuklar için yürüdü

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullarda yaşanan şiddet olaylarına ve çocuk güvenliğine dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Fatih’teki Çemberlitaş Meydanı’nda toplanan partililer, Sultanahmet’te bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına doğru yürüdü. Yürüyüşte, okullarda, şiddet olaylarında ve iş kazalarında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları taşındı. Yürüyüşte alkışlı protesto yapan partililer slogan atmadı.

OKULLAR GÜVENSİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta birer gün arayla iki okulda gerçekleşen saldırılara değinerek, “Şanlıurfa’daki okul saldırısında 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş’taki saldırıda bir öğretmenimiz ve 9 öğrencimiz yaşamını yitirdi, 13 çocuğumuz yaralandı. Diyarbakır’da okul bahçesinde iki çocuğumuz, paratoner eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti, bir çocuğumuz ise yaralandı” dedi.

Özgür Çelik, çocukların okullarda güvende olmadığını, yaşananların münferit olaylar değil, yıllardır süregelen ihmal ve yanlış politikaların bir sonucu olduğunu savundu. Çelik, CHP’nin “Çocuklar İçin Sağlıklı, Mutlu, Güvenli ve Özgür Gelecek Manifestosu”nun Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak okunduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti: Sevgi, anlayış ve güvenin olduğu okullar istiyoruz

TBMM koltuğuna oturan İnci, “Okullar çocukların kendini en güvende hissettiği yerler olmalı” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocukları kabul etti. Çocuklarla sohbet edip, bayramlarını kutlayan Kurtulmuş, ‘23 Nisan’ geleneği kapsamında makam koltuğunu Semiha İsen Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk’e (12) bıraktı.

İnci Yıldız Şentürk - Numan Kurtulmuş

‘NEŞEYLE BÜYÜMEK İSTİYORUZ’

Çocuk başkan İnci Yıldız Şentürk, “Geçtiğimiz hafta okullarımızda yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Okulların umutların büyüdüğü, hayallerin filizlendiği, çocukların en güvende hissettiği yerler olması gerekir. Böyle acıların bu kıymetli mekanlarda yaşanmış olması kalbimizi daha da ağırlaştırmıştır... Biz çocuklar sevginin, anlayışın ve güvenin hakim olduğu okullarda neşeyle büyümek ve öğrenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Defne Bayraktaroğlu - Numan Kurtulmuş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de koltuğunu 11 yaşındaki Defne Bayraktaroğlu’na (11) devretti. Bayraktaroğlu, “Geçtiğimiz hafta okullarımızda yaşanan acı olaylar hepimizi derinden üzdü. Her çocuğun sevgi ve güven içinde yetiştiği bir eğitim ortamı oluşturmanın hepimizin ortak görevi” dedi.

TÜM YURTTA COŞKU, İÇİMİZİ SIZLATAN TEK GÖRÜNTÜ

‘Basılmadı’ dediler ama bastılar

Kocaeli’deki kutlamalarda bayrağın üzerine basılması tepki çekti. Böyle bir şey olmadığı iddiasını ise görüntüler yalanladı.

KOCAELİ

Kocaeli Körfez’de 23 Nisan töreninde stadyum çimlerine serilen ve 5 parçaya bölünmüş Türk bayrağının üzerine basılması tepki çekti. CHP sorumlular hakkında soruşturma çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise iddianın asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir. Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir” ifadeleri kullanıldı. Ancak fotoğraflarda bayrağın üzerine basıldığı gözlemlendi.

İZMİR - 2 bin öğrenci katıldı.

İzmir’de renkli bayram

İzmir’deki kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Öğrenciler tarafından 23 Nisan temalı şiirler seslendirildi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri halk oyunlarının yanı sıra çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Programın finalinde 2 bin öğrenci, ellerindeki Türk bayraklarıyla kırmızı ve beyaz balonları gökyüzüne bırakarak bayram coşkusunu taçlandırdı.

BİNGÖL

7 öğrencili okulda taşımalı kutlama

Bingöl Solhan’da 7 öğrencili bir köy okulunda görev yapan öğretmen Mahsum Öztürk, çevre köylerden yaklaşık 70 öğrenciyi bir araya getirerek 23 Nisan’ı coşkulu bir programla kutladı.

Öztürk’ün kendi imkanlarıyla ayarladığı servislerle 8 okuldan getirilen yaklaşık 70 öğrenci, şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu. Etkinlik, öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN GELMEDİĞİ TBMM ÖZEL OTURUMUNA ÖZEL’İN ŞU SÖZLERİ DAMGA VURDU:

Boyun verir, boyun eğmeyiz

CHP Lideri Özel iktidar sıralarına, “Bizi iyi tanıyın. Biz boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz. Bir avuç darbeciye teslim olmayız. Yargıyla oynayan memleketi yakar” dedi.

TBMM Genel Kurulu, açılışının 106’ncı yıl dönümünde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında özel gündemle toplandı. Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından, CHP grubu adına CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu ve iktidar sıralarına şöyle dedi:

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran CHP’ye, kapatma davasından butlana kadar dedikodular yapılıyor. Bu partinin evini yakmaya çalışanlar başarılı olursa bu Meclis’in, bu demokrasinin kül olmasına nasıl engel olacağız? Bizi iyi tanıyın. Biz, boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz. Biz devleti kuran partiyiz. Bir avuç darbeciye teslim olmayız. Size saldırdıklarında da darbecilerin karşısındaydık. Bize saldırdıklarında da darbecilerin karşısındayız. Ateşle oynuyorlar. Ateşle oynayan elini yakar, ateşle oynayan evini yakar, yargıyla oynayan memleketin geleceğini yakar.”

TBMM’nin bu özel oturumuna, bakanlar, üst düzey yöneticiler, yabancı ülkelerin Türkiye büyükelçileri de katıldı.

CAN ATALAY ÖRNEĞİ

Konuşmasında, “Bir yerel mahkeme, AYM’yi de Meclis’i de yok sayıp Can Atalay’ı hapisten çıkarmadı” diye sürdüren Özel, şunları söyledi:

“Can Atalay’ı Hatay halkı seçtiği halde Meclis’e gelememektedir. Sayın Bahçeli o gün Meclis Başkanı sıfatıyla ismini okuttu ve yemin etmeye çağırdı. Ama bir yerel mahkeme, AYM’yi de Meclis’i de yok sayıp Can Atalay’ı hapisten çıkarmadı. Biz şimdi bu şartlarda milletin hangi egemenliğini konuşacağız? İstanbul İl Başkanlığımızı 5 bin polis bastı. Milletvekillerimiz darbedildi. Bursa’da, Ankara’da kadın milletvekillerimizin gözüne bir karış mesafeden gaz sıkıldı. Şimdi burada milletvekillerinin, Meclis’in hangi itibarını konuşacağız?

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran CHP’ye kapatma davasından butlana kadar dedikodular yapılıyor. Demokrasiye kasteden vesayetçiler her gün saldırıyor” dedi. Hâlâ 13 seçilmiş başkanın yerinde kayyumlar oturabilmektedir. Birileri siyaseti topyekûn tasfiye etmek istiyor.”

KOLTUĞU BOŞ KALDI

Toplantıda AKP adına Grup Başkanı Abdullah Güler konuştu ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bilincinde olduklarını yineledi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise okul saldırılarına değindi, “Bir daha hiçbir anne ve baba çocuğunu okula korkuyla göndermesin, bir daha hiçbir şehir çocuklarının yaşadığı felaketlerle anılmasın, bir daha hiçbir 23 Nisan’a mahcubiyetin gölgesi düşmesin” dedi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadılar. TBMM’de Cumhurbaşkanı’na ayrılan balkonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yer aldı, Erdoğan’ın koltuğu boş kaldı.

Çocukları sarayda ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’le birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çocuklarla bir araya geldi. Çocukların şiir okuduğu anlarda ise Beştepe’de duygusal anlar kaydedildi. Kırklareli’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a okuduğu şiirle milyonlarca izlenen minik Gülsu’nun ağabeyi, kabul sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gülsu’nun şiir okuduğu anların videosu açıldığı sırada ağlayan Gülsu’nun ağabeyine Cumhurbaşkanı Erdoğan sarıldı. Minik öğrenci, daha sonra Erdoğan’ın okuduğu için mahkum edildiği şiiri okudu.

23 NİSAN RESEPSİYONU’NA TÜM PARTİ LİDERLERİ KATILDI

Erdoğan’la Özgür Özel resepsiyonda karşılaşmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’teki resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. “CHP lideri Özgür Özel’le görüşür müsünüz?” sorusuna Erdoğan, “Ben iktidar partisiyim, onlar ana muhalefet, görüşürüz, görüşmemek bizim kitabımızda yok” cevabını verdi.

DEM Partililer, Bahçeli’ye büyük ilgi gösterdi.

NORMAL İLİŞKİ BEKLEMEYİN

Özel ise Görüşme dediğiniz demokrasilerde olması gerekendir. Bize düşman hukuku uygulanıyor, muhatabınızla daha sonra ihtiyacınız olduğu zaman da normal bir ilişki beklemeyin” yanıtını verdi. Özel, geçen sene 19 Marttan itibaren saldırı altında oldukları için resepsiyona katamadıklarını da söyledi ve ‘’Padişah ol kral ol, Amerikan tipi başkan ol tekliflerine karşı Meclis’i kuran ve ‘Millet ne görev verirse onu yaparız’ demiş birinin koltuğunda oturan Meclis’in resepsiyonunu protesto etmez.” dedi. DEM’lilerle Erdoğan yan yana geldiğinde ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin tıkandığı iddialar hatırlatıldı ve Erdoğan da, “Gayet hızlı devam ediyor, tıkanma yok. Aynen devam” dedi. Erdoğan, DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’a “Masa sağlam mı?” diye sordu ve Bakırhan’da “Sağlam” cevabını verdi. Erdoğan, Meclis’ten ayrıldıktan sonra Özgür Özel’in resepsiyona katılması dikkat çekti.

‘İKİ AHMET’ AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli ise gazetecilerin görevden alınan Belediye Başkanları Ahmet Özer ve Ahmet Türk konusunda adım atılmadığı hatırlatmasına “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür. Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiç kaçınmadık. Söylediklerimiz, duruşumuz nettir” dedi.

Gecenin yıldızı Sadettin Saran oldu

23 Nisan Resepsiyonu’nda davetli isimler arasında olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Saran, Meclis personelinden davetlilere kadar herkesle fotoğraf çektirdi. Saran, hakkındaki soruşturma nedeniyle Cumhurbaşkanlığından randevu alamadığı medyaya yansımıştı. Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen aralık ayında gözaltına alınan, kan ve saç örneği verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Erdoğan resepsiyonda çok kısa süre kaldı,Saran ile selamlaştı ve kısa süre görüştü.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ YENİDEN ONAYLAYIN

141 imzalı mektup: Hemen geri dönün

Türkiye 2011’de kadın haklarına yönelik İstanbul Sözleşmesine övünerek ilk imzayı attı. 10 yıl sonra da iptal eden ilk ülke oldu.

Türkiye 2011’de kadın haklarına yönelik İstanbul Sözleşmesine övünerek ilk imzayı attı. 2014’de yine övünerek ve ilk olarak Parlamentosundan 246 oyla geçirdi. 2021’de ise yine övündü ama bu kez sözleşmeyi iptal eden ilk ülke oldu. 15 yıllık serüven hafta içinde Strazburg’da toplanan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) devam etti. Toplantıda kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler ele alındı. 141 oy ile Türkiye’ye ‘’Sözleşmeyi yeniden onaylayın’’ çağrısı yapıldı. Bu konudaki karar Türkiye’ye bildirilecek.

Aylin Nazlıaka arkadaşımız Emin Özgönül’e konuştu.

KARŞI KAMPANYA

AKPM toplantısına katılan Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada ‘’Türkiye’de kadınların güvenliği siyasi manevralara kurban ediliyor, bu karar önemli bir uyarı olacak’’ dedi. Bankoğlu Avrupalı parlamenterlere de “İptalden bu yana 2 bin kadın öldürüldü. Türkiye’de artık tek bir tuğlanın daha çekilmesine izin verirsek, tüm yapı çökecek’’ dedi. Sözleşme büyük umutlarla kabul edilmişti. TBMM’deki görüşmelerde dönemin Aile Bakanı Fatma Şahin “Kadının canını korumak en önemli görevimiz’ diyerek savundu. AKP Genel Başkan Yardımcılarından Öznur Çalık “Ülkemiz için çok önemli bir adım’’ derken Nurettin Canikli ‘Son derece etkili olacak’’ açıklaması yaptı. Ancak muhafazakar çevreler ‘’Erkekleri mağdur ediyor, kadının beyanını esas alıyor, aileye zarar veriyor’’ diyerek karşı kampanya başlattı. Sonuçta TBMM’nin onayladığı sözleşme 7 yıl sonra tek imza ile iptal edildi.

Öznur Çalık

Gerici bir azınlık ‘yuva yıkıyor’ diye iptal ettirdi

CHP Sosyal Politikalar Başkanı Aylin Nazlıaka SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada ‘’Sözleşme kadınların can simidi ve kadını yaşatmayı esas alan bir devlet taahhüdüydü. Psikolojik, cinsel, fiziksel ve ekonomik şiddet, zorla evlendirme de dahil kadınları koruyordu. TBMM kanunlaştırdı, tek imza ile iptal edildi. Etkin biçimde uygulanmaya devam edilse, bugün aramızda olmayan birçok kadın hayatta olabilirdi. Kadının beyanını esas alarak hayati risk durumlarında vakit kaybını önlüyordu. Gerici bir azınlık ‘Yuva yıkıyor’ diyerek iptal ettirdi.

Atatürk ve Erdoğan posterleri Genelkurmay binasının önünde Türk bayrağının yanında dikkat çekti.

Genelkurmay’a Erdoğan afişleri

23 Nisan Bayramı nedeniyle dün Ankara’daki Genelkurmay binasına da Atatürk ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan afişleri asıldı. Erdoğan posterlerinin Genelkurmay’a asılması ilk olarak geçen yıl 29 Ekim’de yaşanmıştı. Bunun 23 Nisan nedeniyle tekrarlandığı dikkat çekti. Genelkurmay’ın otopark binasına da Atatürk’ün atlı afişinin yanı sıra Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forslu afişleri yer aldı.

23 NİSAN COŞKUSU

Bir milletin kaderi 106 yıl önce 23 Nisan 1920’de değişti. Atatürk bu günü çocuklara armağan etti. 106 yıldır 23 Nisan’da yurdun her köşesinde bayram coşkusu hiç eksilmedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, meclisin kurulduğu 23 Nisan gününü ulusun geleceği olarak gördüğü çocuklara armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların renkli görüntülerine sahne oldu. Öğrenciler rengarenk kıyafetler giyerek yöresel halk oyunlarını sergiledi, bazı kentlerde yarışmalar düzenlendi. Salonların yanı sıra meydanlar da çocuklarla doldu.

SESSİZ YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Renkli kutlamalardan biri de Kars Sarıkamış ilçesindeki Hamamlı İlkokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenledikleri sessiz yürüyüşle kutladı. Hamamlı köyündeki öğrencilerin ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gerçekleştirdikleri korteje yöre sakinleri de destek verdi. Köy içinde başlayıp okul bahçesinde sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sessiz yürüyüşün ardından Kahramanmaraş’ta hayatını kaybedenler için hazırlanan anma köşesine öğrenciler ve öğretmenleri beyaz güller bıraktı.

81 ilde çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı olan bayramlarını çeşitli etkinliklerle doyasıya kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle de anıldı. KKTC’de konserler verilirken, Azerbaycan’da şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Bişkek’te ise Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.

SAHNELERİN YILDIZI MİNİKLER

İzmir Bornova’da çocuklar, sahneye çıkarak dans ve müzik gösterileri sundu. 3-5 yaş arası minikler, “Takunya Şarkısı”, “Cici Kızlar Delisin”, “Anadolu Ateşi” ve “Memleketim”, “Melek Şarkısı”, “Beyaz Tavşan” ve “Hayat Bayram Olsa” şarkılarını söyledi.

İSİG AÇIKLADI: 2013’TEN BU YANA EN AZ 852 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’de çocuk olmak zor

Türkiye çocuklara bayram armağan eden bir ülke olsa da, 2013’ten bu yana en az 852 çocuk işçi can verdi. ‘Eğitim’ adı altında işgücüne sürülen çocukların bedelini ödediği düzen ise derinleşiyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, çocuk iş cinayetlerine ilişkin raporunu açıkladı. Raporda, 2013 yılından bu yana en az 852 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiği kaydedildi. Çocukların, başta MESEM olmak üzere çeşitli uygulamalarla çalışma hayatına dahil edildiği ve bu sürecin “eğitim” adı altında meşrulaştırıldığı ifade edildi. Yıllık çocuk işçi ölümlerinin 13-14 civarında olduğu hatırlatılıp, 2024’te 71, 2025’te ise 94 çocuğun can verdiği aktarıldı. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon çocuğun farklı biçimlerde çalıştırıldığı ifade edilen raporda; tarım, inşaat, hizmet ve sanayi sektörlerinde çocuk emeğinin yaygın olduğu vurgulandı. MESEM ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri üzerinden yaklaşık 2 milyon öğrencinin işgücüne dahil edildiği belirtilen raporda çocuk işçiliğinin yasaklanması için çağrıda bulunuldu.

Uluslararası Af Örgütü, çocukları korumadığını raporladı. Gazze’de hayatını kaybedenlerin yüzde 60’ı çocuktu. Afganistan’da 4 milyon çocuk beslenemedi. ABD’de 233 okul saldırısının yaşandı.

YAĞMUR SOĞUK DİNLEMEDİLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106’ncı yıl dönümünde, aileler çocuklarının ellerinden tutarak Anıtkabir’e akın etti. Minik adımların Aslanlı Yol’da yankılandığı bu anlamlı günde, geçmişin emaneti gelecek nesillerin gözlerinde bir kez daha hayat buldu.

Çocuklar bayram coşkusunu İstanbul Boğazı’nda yaşadı.

Şehir Hatları, 23 Nisan’ı Boğaz turuyla kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Şehir Hatları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı denizle yeterince buluşma imkanı olmayan çocuklara özel düzenlediği Boğaz turuyla kutladı. Çocuklar ve aileleri bayraklarla süslenen vapurda bir araya geldi. Kabataş İskelesi’nden hareketle başlayan Boğaz turuna yaklaşık 300 kişi katıldı. Katılımcılar, iki saat süren yolculuk boyunca İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederken baharın keyfini denizde çıkardı. Vapur müzisyenlerinin canlı performansları ise geziye renk kattı.

Dünya çocukları Marmaris’te buluştu

Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali, Marmarisli çocuklar ile yurtdışından gelen misafir çocukları, barış ve kardeşlik mesajları etrafında buluşturdu. Festivalin açılışında çocuklar birlikte zeytin fidanı dikerek dostluk ve umut mesajı verdi. Polonya, Ukrayna, Tataristan, Arnavutluk ve Kosova’dan gelen çocuklar, Marmarisli yaşıtlarıyla bir araya gelerek, festivalin ilk gününde renkli görüntüler oluşturdu. 26 Nisan pazar gününe kadar sürecek festival boyunca çocuklar kültürlerini tanıyarak yeni dostluklar kuracak.

Sabıkalılara çocuklu alanlarda iş yasağı

Cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, müstehcenlik, fuhuş ve kasten öldürme gibi suçlardan hüküm giyenler çocukların olduğu yerlerde çalışamayacak.

TBMM’ye sunulan ve kabul edilen düzenlemeyle çocukların korunması amacıyla önemli yasaklar getirildi. Cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, müstehcenlik, fuhuş ve kasten öldürme gibi suçlardan hüküm giyenler çocukların yoğun olduğu alanlarda çalışamayacak, ve iş yeri açamayacak. Okul, kreş, yurt, servis araçları, kantin, oyun evi ve spor tesisleri gibi çocukların bulunduğu her tür yerde çalışmaları, bu yerleri işletmeleri veya ortak olmaları yasaklandı. Darülaceze’nin faaliyetlerini tüm yurt genelinde ve yurt dışında da yapmasının önü açıldı. Darülecaze’ye yapılacak bağış ve yardımlar vergiden istisna olacak.

Çocuk yoksulluğu yer yıl derinleşiyor

Eğitim-İş Örgütlenme Sekreteri Volkan Altun, “Mesleki eğitim ve staj adı altında çocuk işçiliği meşrulaştırıldığını belirtti. Altın yaptığı açıklamada, “Mesleki eğitim ve staj adı altında çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor. 2025 yılında sadece MESEM kapsamında en az 85 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti” dedi. Altun, çocuk yoksulluğunun kuşaktan kuşağa aktarıldığını ve toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiğini söyledi. (ANKA)

