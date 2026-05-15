Mahkeme kararı uyarınca, geçici mühlet süresince şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındakiler de dahil olmak üzere hiçbir icra takibi yapılamayacak ve mevcut takipler durdurulacak.

İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmayacağı belirtilen kararda, rehinli alacaklar için takip başlatılabileceği ancak muhafaza tedbirlerinin alınamayacağı ve rehinli malların satışının yapılamayacağı bildirildi.

ÇEKLERE KONKORDATO ŞERHİ KONULACAK

Şirketin keşide ettiği ve mühlet tarihinden sonra bankaya ibraz edilen bedelsiz çeklere, "karşılıksızdır" ibaresi yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülmesi kararlaştırıldı.

DENETİM İÇİN KOMİSER HEYETİ ATANDI

Borçlu şirketin faaliyetlerini denetlemek ve konkordato sürecinin başarı olasılığını incelemek üzere üç kişilik geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirildi.

ALACAKLILARIN İTİRAZ HAKKI

İlandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde alacaklıların, konkordato mühletini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri kaydedildi.