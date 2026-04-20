Türkiye’de 2001 yılından bu yana ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Arfa Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato sürecini sonlandırarak iflasına hükmetti.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın 15 Nisan 2026 tarihli duruşmasında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketin mali durumunun düzeltilemeyeceği tespit edildi. Mahkeme heyeti, iflasın açılmasına karar verdi.

KONKORDATO SÜRECİ İFLASLA SONUÇLANDI

İlgili mahkeme kararı uyarınca, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi gereğince iflas kararı ilanen duyuruldu. Kararla birlikte şirket hakkındaki tüm ihtiyati tedbirler kaldırılırken, tasfiye sürecinin "adi tasfiye" usulüne göre yürütülmesi kararlaştırıldı. İflas kararı, gereğinin yapılması amacıyla Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirildi.

GENİŞ ÜRETİM YELPAZESİNE SAHİPTİ

Temelleri 2001 yılına dayanan ve 2020 yılında İstanbul Bayrampaşa’daki tesislerinde kurumsallaşan firma, takviyeli mağaza poşetleri, baskılı naylonlar, çöp torbaları, rulo elbiselikler ve tarımsal amaçlı fide torbaları gibi geniş bir ürün yelpazesinde imalat yapıyordu.

Şirket, üretim faaliyetlerinin yanı sıra toz slip, parlatıcı, kurutucu ve kalsit gibi çeşitli endüstriyel hammadde tedarik hizmetleri de sunuyordu.