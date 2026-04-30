Ünlü tiyatrocu Turgay Tanülkü, Gazeteci Nil Gülsüm’ün YouTube kanalındaki programı Maksat Muhabbet’e konuk oldu. Tanülkü, “26 çocuğum 9 torunum var. Aynı tastan yemek yerler. Soyadları farklı da olsa kardeştirler. Bir kızım savcı, bir oğlum avukat. Duruşmada karşılaşıp sarılıyorlar.'' dedi.

7 YAŞINDA YURDA GİTTİ, 17'SİNDE TUTUKLANDI

Programda duygulanan Tanülkü, genç yaşlarda cezaevine girdiğini anlattı:

“7 yaşında yurda gittim. Ondan önce önümüze her gün aynı çorba konulunca burun kıvırıyorduk. Annem ‘dışarıya bak’ diyordu. Niye baktığımızı anlamıyorduk. Sonra anladım. 16 yaşımda dışarıya bakmayı öğrendim. 17’sinde de tutuklandım.”





''CEZAEVİNDE BİR ÇOCUĞUN HAYATI BANA EMANET EDİLDİ''

Cezaevinde yaşadığı unutamadığı bir anıyı Tanülkü şöyle paylaştı:

“Bir mahkumun 3 yaşında oğlu vardı. Açık görüşü iptal etti, camdan görüştü. Çocuğuna ‘bir daha gelme’ dedi. Orada anladım ki çocuğu korumaya çalışıyor. Yıllar sonra bana ‘çocuğuma sahip çık’ dedi. İşte ilk çocuğum o.”

''26 EVLADIM VAR''

Sağlık sorunları sebebiyle çocuğu olmayan ünlü oyuncu şu açıklamaları yaptı:

''Eşim Zehra sağ olsun. Başta konuştuk. Çocuğum olmuyor dedim o da bana ‘Dışarıda çocuk çok’ dedi. Çocuklar arttı.

Paylaştıkça huzurlu oluyorsun. Yaş 74. Bundan sonra hayal yok, realite var. Çocuklarım vakıf kuruyor. 26 evladım var, hepsi yuvasını kurdu.9 tane torunum var. Torunu kokladığın zaman kızınla oğlunu koklamış kadar haz verir.”

''YUVALARINI KURUŞ 26 TANE ÇOCUĞUM VAR''

2020 yılında medyada yer alan haberlere göre; anne Babası ceza evinde yatan çocukları "Evlat" edinen oyuncu Turgay Tanülkü;

Çocuğum olamadığı için her Anneler Gününde Karımdan özür dilerim, ona bir EVLAT veremedim diye. Ama bu güzel insanlar evlatlarını bana emanet ettiler, dolayısıyla büyük bir Ailem var 1981 yılında ilk çocuğun bakımını üstlendim. Şimdi 45 yaşında. Oğullarım, kızlarım, torunlarım var. Çocuklarımın bir kısmına dostlarım bakıyor.'' diye konuşmuştu.