Miami şehir merkezinde Biscayne Bulvarı üzerinde yükselen proje, üst üste dizilmiş küplerden oluşan mimarisiyle öne çıkıyor. Yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım değerine sahip binanın temel çalışmaları sırasında zemine 277 adet dev kazık çakıldığı açıklandı. Bu kazıkların bazıları 54 metre derinliğe kadar ulaşıyor.

Projede kullanılan dış cephe panellerinin ise Dubai’de özel olarak üretildiği belirtildi. Yaklaşık 4 bin 800 beton panelin gemilerle ABD’ye taşındığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu yöntem, hem inşaat süresini hızlandırıyor hem de yüksek hassasiyet sağlıyor.

TEMELE BİNLERCE METREKÜP BETON DÖKÜLDÜ

Binanın temel sisteminde yaklaşık 7 bin 600 metreküp beton kullanıldığı açıklandı. Dev gökdelenin Miami’nin yumuşak ve suya yakın zemini nedeniyle ekstra güçlendirilmiş altyapıyla inşa edildiği belirtiliyor.

Yaklaşık 100 katlı olması planlanan yapı tamamlandığında Florida’nın en yüksek binası unvanını alacak. Projede lüks rezidanslar, otel bölümü, restoranlar ve özel sosyal alanlar yer alacak.

İnşaat sürecinin 2028 yılına kadar devam etmesi beklenirken, proje Miami’de son yıllarda hayata geçirilen en iddialı gökdelen yatırımları arasında gösteriliyor.