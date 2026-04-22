İngiltere’nin Surrey bölgesinde yaşayan varlıklı bir aile, yayımladığı sıra dışı iş ilanıyla sosyal medyada gündem oldu. “Yatılı Köpek Arkadaşı ve Malikane Asistanı” pozisyonu için yapılan duyuruda, yüksek maaş ve dikkat çekici yaşam koşulları öne çıktı.

MAAŞIN YANINDA KONAKLAMA VE FATURA DESTEĞİ

İlana göre işe alınacak kişi, yıllık 60 bin sterlin maaş alacak. Bunun yanında aday için malikane arazisi içinde yer alan müstakil bir ev tahsis edilecek. Konaklama için herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve evin tüm faturaları aile tarafından karşılanacak.

İş ilanında ayrıca adayların partnerleriyle birlikte taşınmasına ve kendi evcil hayvanlarını getirmesine olumlu yaklaşıldığı belirtiliyor. Bu detay, pozisyonu yalnızca bir iş fırsatı olmaktan çıkarıp yaşam tarzı odaklı bir seçenek haline getiriyor.

TEMEL GÖREV KÖPEĞİN GÜNLÜK YAŞAMINI YÖNETMEK

Pozisyonun merkezinde ailenin köpeğinin bakım ve refahı bulunuyor. Çalışandan köpeğin günlük ihtiyaçlarını karşılaması, beslenmesini takip etmesi ve düzenli yürüyüşlerini yaptırması bekleniyor.

Bunun yanı sıra köpeğin sağlık durumunun gözlemlenmesi, veteriner randevularının organize edilmesi ve günlük aktivitelerinin kayıt altına alınması da görev tanımı içinde yer alıyor.

MALİKANE DÜZENİ DE SORUMLULUKLAR ARASINDA

İş ilanı yalnızca evcil hayvan bakımıyla sınırlı değil. Asistanın, mülkün genel düzenini takip etmesi ve aile seyahatteyken güvenliği sağlaması gerekiyor.

Kargoların teslim alınması, evin ihtiyaçlarının kontrol edilmesi ve zaman zaman mutfak düzeninin korunması gibi ek görevler de pozisyona dahil edilmiş durumda. Nadiren de olsa hazırlanan yemeklerin servis için ısıtılması gibi hafif ev işleri de istenebiliyor.

ARANAN ÖZELLİKLER GÜVENİLİRLİK VE HAYVAN SEVGİSİ

Aile, sakin, sıcakkanlı ve güvenilir bir aday aradığını belirtiyor. Köpeklerle güçlü bir bağ kurabilen ve özel mülk yaşamına uyum sağlayabilecek kişiler öncelikli değerlendirilecek.

Özel malikanelerde çalışma deneyimi, profesyonel köpek bakıcılığı geçmişi veya çocuk bakımı alanında deneyimi bulunan adayların avantajlı olacağı ifade ediliyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ ESNEK

Pozisyon için belirlenen çalışma günleri pazar ile perşembe arasında değişiyor. Çalışma saatleri genel olarak 09.00 ile 18.00 arasında planlanırken, ailenin evde bulunduğu dönemlerde daha esnek bir çalışma düzenine uyum sağlanması bekleniyor.

Yüksek maaş, ücretsiz konaklama ve sıra dışı görev tanımıyla dikkat çeken ilan, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı haline geldi.