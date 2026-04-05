İstanbul’da Türk ve yabancı uyruklu kadınları eskort siteleri üzerinden temin ettikleri müşterilere yönlendiren bir şebekenin varlığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Ekipler, operasyon kapsamında Bakırköy, Fatih, Eyüpsultan, Maltepe, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beyoğlu ilçeleri ile İzmir’de toplam 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 kadın da yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 30 sim kart, müşterilere ait numaraların yer aldığı 2 ajanda ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

Ahlak Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı belirlenen kadınlardan biri sınır dışı edilirken, diğerleri serbest bırakıldı.