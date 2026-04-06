Bayram sonrası pazar ve market tezgahlarında yaşanan zam fırtınası, bu hafta itibarıyla dinmeye başlasa da son 3 ayda başta biber, domates ve marul olmak üzere sebze ürünlerindeki fiyat artışları neredeyse 3 katı buldu. Aralık fiyatları ile karşılaştırıldığında güncel hal fiyatları da o dönemdeki market fiyatlarının üzerine çıkarken, pembe domatesi, sivri biber ve marul fiyatları zirveye yerleşti. Önümüzdeki günlerde savaşa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin tezgahlara yeni zam olarak yansıması bekleniyor.

Aralık ayında 54.95 lira olan bir kilogram sivri biber fiyatı yüzde 245’lik artışla 3 ayda 189.95 liraya çıkarken, pembe domates fiyatı ise 89.95 liradan 179.95 liraya çıktı. Aralık ayında 31.81 lira olan marul fiyatı yüzde 277’lik rekor zam ile 119.95 liraya çıkarken, salatalık fiyatı aynı dönemde yüzde 33.3, domates yüzde 91.8, kabak yüzde 7.6, patlıcan yüzde 114.3 artış kaydetti.

BAYRAM ZİRVE YAPTIRDI

Bayram döneminde zirveye çıkan ve en büyük banknot olan 200 lira ile bir kilogram dahi alınamayan sebzede arz sorunu yaşandığı belirtilmişti.

Özellikle Antalya ve Mersin başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan sel felaketlerinin seraları olumsuz etkilemesi ile hallere giren sebze miktarının yüzde 50 düştüğü, bayram döneminde de hasatta sorun yaşandığı aktarılmıştı. Bayram dönüşü martın son haftası bir kilogram köy biberinin fiyatı 289 lirayı, pembe domates 199.9 liraya bir kilogram patlıcan ise 229.9 lirayı bulmuştu.

Fiyatlar zirvede

İstanbul Hali Avrupa Yakası istatistiklerine göre yılın ilk iki ayında 103 bin 250 ton meyve, 224 bin 960 ton sebze girişi oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 145 bin 687 ton meyve, 240 bin 670 ton sebze girişi olmuştu. Antalya Ticaret Borsası hal endeksine göre ise mart ayında miktar endeksleri domateste 54, meyvede 30 ve sebzede 54 artaken, fiyat endeksleri ise domateste 5.343, meyvede 3.546 ve sebzede 5.487 olarak gerçekleşti.