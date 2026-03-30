Çin'de Sanxingdui arkeolojik alanında yapılan bir kazıda ortaya çıkarılan ve yaklaşık olarak 3 bin yıllık olduğu düşünülen savaş baltası benzeri nesnede yapılan incelemeler nesnenin dünya dışı kökene sahip demir materyalden elde edildiğini ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalarda nesnenin iç yapısında var olduğu belirlenen uzay kökenli malzeme üzerinde imceleme başladı.

DÜNYA DIŞI MATERYALDEN ÜRETİLMİŞ

Araştırmacılara göre görünüş olarak bir savaş baltasını andıran yapı yüksek ihtimalle bir göktaşından elde edilen demirin kullanılmasıyla üretildi. Bu durum da demir eritme ile silah elde etme teknolojisinin yaygınlaşmasından ok daha uzun süre önce insanların bu gibi nadir malzemeleri işleyerek kullandığını kanıtlıyor. Bilim insanları elde edilen eserin Güneybatı Çin'de bulunan en eski göktaşı demirinden yapıldığını ve baltanın Bronz Çağı buluntularından biri olduğunu aktardı.

TÖRENLERDE KULLANILMIŞ OLABİLİR

Yaklaşık olarak 20 santimetre uzunluğa sahip nesne Sanxingdui'deki ''kurban çukurları'' olarak betimlenen alanlarından birinin içinde bulundu. Bu çukurlardan daha önce genellikle bronz maske, heykelcik, fildişi ve yeşim taşından yapılan binlerce ritüel malzemesi çıkarılmıştı.

Balta üzerinde yapılan analizler nesnenin yüzde 90'ın üzerinde demir içerdiğini ayrıca yüksek miktarda nikel de barındırdığını tespit etti. Uzmanlara göre bu kimyasal bileşim göktaşı kökenli metallere işaret ediyor.

Araştırmacılara göre bu tür bir alaşımın dönemin metal işleme teknikleri ile elde edilmiş olması oldukça zor. Yapılan çalışmaların gösterdiği bilgilere göre Sanxingdiu kültüründe bu tarz nadir metallerle elde edilen işlemeli eşyalar törenlerde kullanılmış olabilir.