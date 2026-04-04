Bahçelievler'de 3 çocuk annesi 28 yaşındaki Yonca Kölge, bir yakınının kayıp ihbarı üzerine polis tarafından yapılan aramada otel odasında bıçaklanmış halde ölü bulundu. Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelere göre; Yonca Kölge, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Salih B. ile saat 13.30 sıralarında otele birlikte giriş yaptı.
4 SAAT 25 DAKİKA DETAYI
İkilinin resepsiyon işlemlerinin ardından 305 numaralı odaya çıkmasının ardından, Salih B.'nin saat 17.55 sularında otelden tek başına ayrıldığı güvenlik kayıtlarıyla tespit edildi.
Yonca Kölge'den saatlerce haber alamayan bir yakını durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kölge'nin bulunduğu oteli tespit ederek sağlık ekipleriyle birlikte odaya girdi. Sağlık görevlileri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu Kölge'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği netleşti. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Cezaevinden İzinli Çıkmış
Olayın baş şüphelisi Salih B.'nin "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu ve cinayet öncesinde açık cezaevinden izne çıktığı anlaşıldı. Şüphelinin, eski eşini barışma talebiyle otele çağırdığı ve odada çıkan tartışmanın ardından cinayeti işleyerek kaçtığı iddia ediliyor.
3 Şüpheli Gözaltında
Polis ekiplerinin olay sonrası başlattığı yakalama çalışmaları sonucunda, şüpheli Salih B. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.