Çorum Sungurlu’ya bağlı Oyaca köyünde aniden etkili olan hortum, kısa sürede köy genelinde büyük yıkıma neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda evin çatısı yerinden sökülerek metrelerce savruldu. Bazı evlerin duvarları çökerken, ahırlar ve tarım alanları da zarar gördü. Hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, elektrik direklerinde de hasar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar gören evlerde inceleme başlatırken, yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CEP TELEFONUYLA ÇEKİLDİ

Öte yandan hortum anı köy sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde hortumun köy çevresinde ilerlediği, çatılardan parçaların savrulduğu ve vatandaşların panik yaşadığı görüldü.

ÇANKIRI'DA DA HORTUM ETKİLİ OLDU

Diğer taraftan Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde de hortum etkili oldu. Arazide oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

KARADA DEV HORTUM OLUŞTU

İzmir'in Menemen ilçesinde ise karada dev hortum oluştu. Menemen Ovası'ndan net şekilde görülen hortum, çevrede tedirginliğe neden oldu.