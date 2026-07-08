Olay, gündüz saatlerinde Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yakınlarının bağ evine misafirliğe giden Keziban Nazlı Polat, evin önünde oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle süs havuzuna düştü.

Küçük çocuğu havuzda hareketsiz halde gören yakınları, Keziban Nazlı'yı sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Keziban Nazlı Polat, ambulansla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.