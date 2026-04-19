Gülistan Doku soruşturmasında sular durulmazken, dosyanın seyrini değiştirecek yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Eski vali Tuncay Sonel ve hastane kayıtlarının silinmesiyle suçlanan Başhekim Çağdaş Özdemir’in ifadeleri beklenirken, geçmiş dönemdeki kritik bir bayrak değişimi dikkat çekti.

KRİTİK BULGULAR

2023-2024 yılları arasında görev yapan eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun, dosyayı aydınlatmaya çok yaklaştığı ortaya çıktı. Tekbıyıkoğlu’nun talimatıyla kurulan özel ekibin, gelen her ihbarı titizlikle incelediği ve ulaşılan somut belge ve bilgileri doğrudan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettiği belirtildi.

Eski Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, cinayetin aydınlatılması için özel ekip kurmuş.

SONA YAKLAŞMIŞ

Emniyet birimleriyle koordineli yürütülen süreçte toplanan delillerin, bugün yürütülen operasyonların ve gözaltıların temelini oluşturduğu ifade ediliyor.

Tekbıyıkoğlu’nun PKK’nın gösterilerine izin vermediği için 2023’te merkeze çekilmesiyle her şey değişti. Yerine gelen Tuncay Sonel döneminde bulgular hasır altı edildi, soruşturmanın yönü çıkmaz sokaklara kaydırıldı. Böylece 3 yıl önce çözülebilecek dosya kördüğüm oldu.

Abla Doku: Bu duyduklarımız çok çok acı

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, dosyaya giren itiraf videosunu değerlendirdi: “Gülistan’ın ölüm nedenini zaten gizli tanık söylemişti. Bunu bir daha öğrendiğimiz için kendimizi iyi hissetmiyoruz. Her seferinde bu duyduklarımız çok çok acı.”

Valinin oğlu cinayetten tutuklandı

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın koruması Şükrü Eroğlu tutuklandı. Tutuklu sayısı 10’a yükseldi. Oğul Sonel Sonel, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Tuncay Sonel ve Başhekim Çağdaş Özdemir’in sorguları ise sürüyor. Öte yandan, bir itiraf videosu dosyaya girdi. Firari Umut Altaş’ın abisi S.A.’nın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntülerinde, “Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti” denildiği belirttildi.