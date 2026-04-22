Hakkari-Van karayolu Bağışlı mevkiisinde yaşanan heyelan, sadece ulaşımı felç etmekle kalmadı; ihmaller zincirini de gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, aktif heyelan bölgesinde yapılan kontrolsüz yol genişletme çalışmalarının ve yetersiz drenajın felaketi tetiklediğini belirtiyor.

Asıl skandal ise Avrupa Birliği fonlarıyla 30 milyon euroya (1.6 milyar TL) inşa edilen Katı Atık Tesisi’nin, riskli zemin nedeniyle enkaz altında kalması oldu. Bilimsel uyarılara rağmen bölgeye yapılan bu dev yatırımın akıbeti, liyakat ve planlama tartışmalarını alevlendirdi. Halk mağduriyetin giderilmesini beklerken, “doğal afet” denilerek sorumluluğun örtülmemesi isteniyor.