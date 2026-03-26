Güney İsviçre Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi'nden baş araştırmacı Ebrar Özkalay, Chemistry World dergisine verdiği demeçte bu keşfin önemini şu sözlerle vurguluyor: "Bu... fotovoltaiklerin gerçekten dayanabileceğini gösteriyor... ve fotovoltaik endüstrisi için önemli bir mesaj." Yapılan incelemeler, 1987 ile 1993 yılları arasında kurulan altı farklı panel sisteminin, başlangıçtaki güçlerinin %80’inden fazlasını koruduğunu ortaya koydu. Yani bu paneller emekli olmak yerine, hala evlerin ve iş yerlerinin enerji ihtiyacını sırtlanmaya devam ediyor.

Dayanıklılığın Sırrı: Malzeme Kalitesi

Panellerin bu kadar uzun süre "hayatta" kalması bir tesadüf değil. Araştırma; sıcaklık, iklim ve montaj şekli gibi ekstrem koşulların etkisini analiz etti. ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'ndan güneş enerjisi uzmanı Dirk Jordan, kritik bir noktaya parmak basıyor: "Malzeme listesi —bir panele giren her şey— aynı şirket tarafından üretilse bile performans üzerinde büyük bir etkiye sahiptir."

İlginç bir detay ise şu: Düşük rakımlarda bulunan paneller, yüksek sıcaklıklar nedeniyle daha fazla yıpranma göstermiş. Bu da bize doğru malzemenin doğru iklimle buluşmasının ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.

Neden Şimdi Güneş Enerjisine Geçmeli?

Geleceğin Panelleri Bu "Eski Topraklardan" Öğreniyor

İsviçre’deki uzmanlar, bu eski "güneş avcılarından" elde edilen verilerle çok daha dayanıklı modeller tasarlamayı hedefliyor. Dirk Jordan'ın da belirttiği gibi: "Gelecekteki panellerin de umuyoruz ki en az bu kadar uzun ömürlü olması için bu eski panellerden çok şey öğrenebiliriz."

Görünen o ki, güneş panelleri sadece bugünün faturasını düşürmekle kalmıyor; doğru inşa edildiklerinde nesiller boyu sürecek bir enerji mirası bırakıyor.