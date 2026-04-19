Kilis'te hakkında 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evin mutfağındaki su kuyusunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan H.B.'nin Şıh Abdullah Mahallesi'ndeki ikametinde gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, mutfak bölümünde yaptıkları incelemede yerdeki halı ve tahtaların altında gizlenmiş, kullanılmayan bir su kuyusu olduğunu fark etti. Firari hükümlü H.B., saklandığı bu kuyunun içerisinde ele geçirildi.

Kuyuda ve evde gerçekleştirilen aramalarda; suçtan elde edildiği tahmin edilen bir miktar nakit para, 5 gram sentetik uyuşturucu, bir pompalı tüfek, 5 fişek ve 2 adet cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.